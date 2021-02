Au porţile deschise pentru cumpărători: Pieţele din Capitală au lucrat duminică fără nicio restricţie

Pieţele din Capitală au lucrat duminică fără nicio restricţie, asta chiar dacă o decizie în acest sens încă nu există. Se întâmplă după ce Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică şi-a anulat hotărârea anterioară privind activitatea lor şi a pasat autorităţilor locale să decidă acest lucru. Totuşi, Comisia municipală de Sănătate Publică nu a venit până acum cu o poziţie, respectiv administratorii pieţelor au scos oamenii la lucru.Astfel, Piaţa Centrală, "Calea Basarabiei", precum şi cele de pe strada Ion Creangă, dar şi Alba Iulia aveau porţile deschise pentru cumpărători. Vânzătorii de la tarabe ne-au spus că au fost anunţaţi de administratori să iasă la muncă. Oamenii sunt indignaţi de lipsa unei poziţii clare din parte autorităţilor şi spun că vor să lucreze pentru că nu au alt venit."Asta e bătaie de joc faţă de noi. Zece oameni dacă vin aici la Calea Basarabiei. Şi aşa nu avem nicio vânzare, ei încă ne mai închid.""Aseară ne-a sunat administraţia şi ne-a anunţat că putem să lucrăm. Nu-i clar nimic, de ce şi cum. Doar ne-au spus să ieşit la lucru şi atât.""Nu a venit nimeni să ne spună concret ce se întâmplă. Dar am ieşit la lucru, directorul ne-a spus să ieşim şi să stăm liniştiţi. "Cumpărătorii au văzut că pieţele sunt deschise şi au profitat de situaţie."Nu ştiam dacă lucrează, am venit aşa, la noroc, la ghici. Şi mi-am luat ce-mi trebuieşte.""N-am ştiut că lucrează, am intrat întâmplător. Mi se pare că e puţină lume prin piaţă."La Piaţa Centrală, unde fluxul de cumpărători este mult mai mare, măsurile de protecţie nu s-au prea respectat.Dintre toţi administratorii am reuşit să discutăm doar cu cel de la Piaţa Centrală. Ion Pîntea a refuzat să ne ofere un interviu la telefon sau la cameră, dar ne-a spus că nu a primit nicio dispoziţie din partea autorităţilor municipale, respectiv, în aceste condiţii, a decis să o deschidă. Consilierul primarului Ion Ceban, Natalia Ixari, ne-a spus că deocamdată Comisia Municipală de Sănătate Publică nu s-a întrunit în şedinţă pentru a lua o decizie referitoare la activitatea pieţelor.