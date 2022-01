Au pornit cu semănatul din casă în casă. Tradiţie de Sfântul Vasile pe stil vechi, păstrată în raionul Străşeni

Au pornit cu semănatul din casă în casă. Este tradiţia de Sfântul Vasile pe stil vechi, păstrată şi la Scoreni, Străşeni. Cete de semănători, îmbrăcaţi în straie populare, cu torbele pline cu porumb şi grâu, au trecut şi pe la familia Staver."Ne bucurăm mult că în satul nostru se mai păstrează tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătoare sfântul Vasile. Acestea sunt pluguşorul, colindatul, semănatul, toate sunt în prima jumătate a zilei de sfântul Vasile", spune Olga Staver."Îmi pare bine că se păstrează tradiţiile şi suntem bucuroşi că ne-au luat în seamă şi ne-au semănat. Avem în fiecare an, suntem mulţumiţi că vin", a declarat Pavel Staver.Următoarea gazdă a fost familia Miron. Aici, sărbătoarea este marcată cu sfinţenie, deoarece capul familiei se numeşte Vasile."În fiecare an aşteptăm, e o sărbătoare foarte mare pentru noi şi foarte importantă. Noi asta o sărbătorim pe vechi, o sărbătorim şi pe nou, dar mai interesantă este pe vechi", spune Ana Miron."- Trebuie să păstrăm tradiţia din strămoşi.- Vă aduceţi aminte atunci când eraţi mici tot aşa era- Da, tot aşa, numai că la moment copii nu prea au când că sunt pe la şcoală când trebuie să fie cu semănatul."Semănătorii spun că an de an, de Sfântul Vasile, trec pragul localnicilor, pentru a-i semăna de sănătate şi prosperitate. În schimb, sunt răsplătiţi cu bani şi dulciuri."Obişnuiesc în fiecare an să merg cu semănatul. Pentru mine şi pentru tţi copiii din acest sat este importantă această tradiţie, ea ne promovează ca popor, ca neam, ca ţară şi este frumos să promovăm aceste tradiţii.""- Ce le uraţi oamenilor în această zi- Sănătate, fericire, ca să fie uniţi, să fie aproape şi cel mai important este sănătatea"