Au platformă de gunoi autorizată, dar aruncă deşeurile pe marginea drumului, ca să nu plătească taxa de salubritate

Au platformă de gunoi autorizată, dar unii locuitorii din satul Lozova din raionul Străşeni aruncă deşeurile pe marginea drumului, ca să nu plătească taxa de salubritate.



Afanasie Chirianov spune că platforma de colectare a deşeurilor a fost deschisă acum câţiva ani, dar că drumul până acolo e greu accesibil.



''Lumea aduce aici deşeurile, dar dacă drumul îi rău, mai încolo nu se poate duce. Este tractorul care colectează gunoiul din sat şi el a stricat drumul. Cu maşinile mici nu te poţi duce. Oamenii duc gunoiul acolo, dar dacă drumul îi rău, îl aruncă mai încoace.''



Responsabilii de la primărie susţin că au creat toate condiţiile pentru colectarea deşeurilor din sat.



''În localitate este serviciul de salubrizare organizat de către administraţia publică locală. Tractorul care este specializat în colectarea de gunoi. El trece de două ori pe lună şi colectează gunoiul, clar că pentru aceasta este o taxă. Este pusă o taxă şi pentru Consiliul local. Alternativă ca să nu se ducă cu maşina personală până la gunoişte este'', a declarat viceprimarul din Lozova, Valentina Lozovanu.

Pentru a-i disciplina pe săteni, responsabilii au montat mai multe camere de supraveghere în zonă, iar cei care nu se conformează regulilor, sunt amendaţi.



''Noi am pus sistemul acesta de supraveghere video la sfârşitul lunii decembrie şi aceştia sunt primii oameni depistaţi în flagrant. Noi am sesizat organele de drept şi urmează să fie aplicate amenzi după lege'', spune viceprimarul.



Sătenii sunt de acord cu amendarea celor care aruncă gunoaiele pe marginea drumului.



''Nu-s disciplinaţi, nu trebuie să arunce gunoiul. Dacă îi prinde acolo, să-i sancţioneze.''



''Ei se duc noaptea şi aruncă gunoiul. Eu pun gunoiul în saci. Eu am plătit 240 la primărie şi vine cu tractorul şi-l ia.''



''Merge tractorul prin sat şi eu la poartă pun saci cu gunoiul şi îl iau. Eu am o problemă cu canalizarea. Canalizarea la noi în sat se promite şi nu se mai face. Eu mi-am cumpărat cisterna asta şi aduc apa murdară aici. Aici ar trebui să pună prundiş sau să pună plăci.''



În satul Lozova locuiesc aproximativ şase mii de oamenii.