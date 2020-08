Au pierderi enorme și riscă să dea faliment. Agricultorii au ieșit la PROTEST şi au BLOCAT două şosele naţionale

Sute de agricultorii din cel puţin 12 raioane ale ţării şi-au scos tehnica agricolă pe mai multe drumuri din ţară pentru a protesta şi au blocat două şosele naţionale. Fermierii sunt nemulţumiţi de faptul că autorităţile aşa şi nu le-au prezentat soluţii reale pentru a-i ajuta să depăşească criza în care s-au pomenit. Asta după ce seceta şi grindina le-au compromis o bună parte dintre culturile agricole, iar pierderile se ridică la sute de milioane de lei.

La manifestaţie au participat agricultorii din raioanele Hânceşti, Ungheni, Călăraşi, Nisporeni, Cantemir, Leova, Ştefan Vodă, Căuşeni, Basarabeasca, Anenii Noi, Cimişlia şi Orhei. În jurul orei 10:00 fermierii aliniau deja de-a lungul drumului zeci de tractoare.

În faţa agricultorilor din Hânceşti a venit ministrul Agriculturii, Ion Perju, care a fost huiduit. Oficialul nu le-a spus nimic nou şi a reeiterat toate acţiunile făcute de Guvern şi de minister până acum. Adică le-a vorbit despre 200 de milioane de lei pe care agricultorii le vor primi din partea Guvernului. Asta ar însemna câte aproximativ o mie de lei pentru un hectar compromis.



"Daţi 1 000 de lei, când am cheltuit la hectar la 8 000 de lei şi îmi spuneţi de 1 000ede lei. Zece ani am lucrat peste hotare, am venit să investesc în Republica Moldova", a spus un agricultor.



"Care este vina Guvernului din situaţia climaterică pe care o avem. Guvernul vine cu instrumentele cu care sunt în situaţia în care suntem. Dumneavoastră învinovățiți guvernul de secetă", a precizat ministrul Agriculturii.

Nemulţumiţi de cele spuse de ministru, protestatarii au hotărât totuşi să blocheze drumul. Timp de 10 minute oamenii legii au convins agricultorii să elibereze drumul. Ulterior, câte un poliţist a stat lângă fiecare tractor pentru a nu permite să fie blocat din nou drumul. Aşa au procedat şi fermierii din Căuşeni. După mai multe ore de protest paşnic, ei şi-au pus tractoarele chiar în mijlocul drumului şi au blocat circulaţia. Poliţia a încercat să-i convingă să renunţe şi i-a avertizat că vor fi sanţionaţi, dacă blochează drumul.



"Cu tot respectul şi stima faţă de dumneavoastră că acestea sunt durerile şi doleanțele dumneavoastră vă rog foarte frumos nu blocați şi nu interveniți să încălcăm legislația în vigoare. Eu vă dau siguranţa că prim-ministru va fi la consiliu joi", a declarat Ion Balcan, şef IP Căuşeni.



Agricultorii din raioanele de sud şi centru al ţării, care au ieşit la protest spun că au pierderi enorme şi dacă Guvernul nu va interveni mulţi dintre ei vor da faliment.



"Cu două tractoare venim şi vrem să ne ajute cu ceva guvernul. Anul acesta prea multe pierderi avem. 200 de kilograme de la hectar asta e puţin. Acum să dăm la lume şi nouă nimic nu ne rămâne", a spus un agricultor.



"Guvernul nostru ar trebui să se gândească în privinţa la toată seceta aceasta şi la toate cheltuielile acestea. Toţi ne hrănim de la pământ. Riscăm ce? Riscăm foamete", a menționat un alt fermier.



"Grâul e de o șchioapă şi nicio șchioapă nu are şi degrabă nu o să avem ce mânca. Noi o să stăm până la sacrificiu, până la urmă să vedem cum de găsit o limbă comună ca să ieşim din situaţie actuală", a precizat un alt agricultor.



"Cred că anul acesta suntem pe zero. De atâta şi am ieşit pe drum ca să ne vadă, să ne audă cei de sus să nu stea în cabinete", a subliniat un agricultor din Hîncești.



"Grâul l-am întors şi ce a mai rămas, cinci hectare am strâns, două toane de pe toate cinci hectare. Floarea soarelui încă dacă o să mai ţină o săptămână aşa se duce şi floarea soarelui", a spus un alt fermier.



Săptămâna trecută, premierul Ion Chicu a anunţat că vor mai fi alocaţi suplimentar la cele 200 de milioane de lei, încă 100 de milioane din fondul de rezervă. Potrivit prim-ministrului, pierderile din agricultură provocate de secetă se ridică la peste 900 de milioane de lei.