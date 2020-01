Au petrecut ultima zi de vacanţă la Târgul de Crăciun din centrul Capitalei. Oamenii au ascultat muzică şi au băut vin fiert

Foto: publika.md

Ultima zi a vacanţei de Crăciun a adunat sute de oameni în centrul Capitalei. Până la închiderea târgului tematic mai sunt două zile, aşa că oamenii au profitat de vremea frumoasă şi au urmărit un concert, mulţi dintre ei savurând vin fiert într-o atmosferă încă de sărbătoare. Favoriţii publicului au fost fanfara poliţiştilor de frontieră, precum şi cea a Moş Crăciunilor.



Cei cinci Moş Crăciuni au delectat publicul cu melodii tematice de iarnă, nu de pe scenă, ci printre petrecăreţi. Reacţia publicului a fost pe măsură:



"Ca ultima zi am venit să vedem, pentru că încă nu am avut posibilitatea să venim că era rece, mai am un copil. Parcă încă suntem în sărbătoare".



"Ca după două, trei zile de sărbătoare, azi ne mai odihnim, ne mai revenim, de mâine la serviciu. Mi-a venit pofta de lucru. Nu că m-am săturat de sărbători, ele tot timpul sunt binevenite, dar e obositor să sărbătorești".



"Acasa e cel mai bine, cu familia. Dansează și noi din urma lor că de mâine suntem la lucru".



"Mai vine sfântul Vasile care se sărbătorește de moldoveni și continuă sărbătorile. Îmi place foarte mult, e deosebită atmosfera. Am observat că decorul și fanfara face o minune aici".



"Vacanța continuă, doar că cu câteva zile de serviciu, apoi iarăși weekend. Să ne plimbăm, pentru că timpul e frumos, mai ales că și atunci când este muzică se simte să e sărbătoare".



"Extraordinar. Așa o zi frumoasă cu soare. E minunat. E păcat nu avem zăpadă, dar e foarte frumos. Lumea se distrează. E o zi minunată!".



Atmosfera s-a încins şi mai mult, după ce în scenă a urcat Fanfara Poliţiei de Frontieră.



Târgul de Crăciun din Scuarul Catedralei va fi deschis până în data de zece ianuarie, când va fi organizat un concert de final.

loading...