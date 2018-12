Au obţinut certificatele GlobalGAP. 13 fermieri moldoveni își vor putea vinde marfa în Europa

Embed:

13 pomicultori din Moldova au obţinut certificatele GlobalGAP, documente ce confirmă că aceştia respectă toate standardele internaţionale în procesul de producere a fructelor. Agricultorii au implementat peste 200 de cerinţe, ceea ce le va permite să-şi vândă marfa pe piaţa Uniunii Europene.



Ion Ionaș are livezi de cireşi, caiși şi pruni, din care strânge o recoltă anuală de 800 de tone. El a primit un certificat ce prevede că respectă siguranţa angajaţilor, o condiţie pe care o solicită unele pieţe externe.



"Cred că în câţiva ani vom avea o producţie proprie în jur de 1000-1200 de tone. Foarte mult ne dorim să ajungem să lucrăm cu Germania. Noi mai lucrăm cu ei, dar nu foarte mult, cu Polonia la fel dorim să lucrăm mai mult", a zis Ion Ionaș, producător de fructe.



Şi Ana Ţurcanu şi-a dorit mult acest document, deoarece lipsa lui o împiedica să exporte în Uniunea Europeană.



"Noi avem o livadă tânără, în 2014 a dat abia în rod. Aşteptăm ca din an în an să sporească capacitatea, avem şi frigidere cu capacitatea de 1000 de tone şi sperăm în câţiva ani să-l umplem", a spus Ana Ţurcanu, producător de mere.



Toţi cei 13 fermieri au primit asistenţă tehnică şi instruire în cadrul proiectului Agricultură Performantă în Moldova, finanţat de USAID.



"Tot ceea ce facem noi acum împreună, inclusiv cu companiile de certificare, este un lucru prin care se arată o garanţie, stabilitate", a menționat Iurie Ușurelu, secretar general de stat la Ministerul Agriculturii.



"Producătorii de fructe din Republica Moldova au înţeles că poţi să ai cea mai bună producţie, cea mai gustoasă, dar dacă nu este certificată nu putem să avem credibilitate în faţa consumatorilor", a declarat Ion Sula, director ANSA .



Până acum, 30 de persoane au primit certificatul GlobalGAP, care costă în jur de 2 mii de euro. Documentul este oferit de companiile internaţionale, care monitorizează timp de un an producătorii şi le evaluează marfa, după mai multe criterii, precum aspect, gust şi lipsa chimicalelor.