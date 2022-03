Au muncit în câmp și au gătit bucate. 8 martie este o zi OBIȘNUITĂ pentru femeile de la sate

Ziua internaţională a femeii este marcată modest în satele din ţară. Femeile spun că nu obişnuiesc să petreacă în mod deosebit, iar pentru unele opt martie este o zi obișnuită.



Pe Elena Schimbător din satul Scoreni, raionul Străşeni, am surprins-o muncind în câmp. Femeia spune că a fost felicitată de copii, dar nu sărbătoreşte.



„Suntem femei, suntem mame, dar pe câmp trebuie să muncim, timpul trece şi nu ne aşteaptă pe noi. Agricultorul tot timpul e încadrat în câmpul muncii şi, ştiţi, o zi de iarnă hrăneşte o vară şi invers.”, a relatat Elena Schumbător, locuitoare a satului Scoreni.



Şi alte femei care munceau ne-au spus că nu vor sărbători.



„- Pur şi simplu suntem la lucru.

- Spre seară ce o să faceţi? Cum o să sărbătoriţi?

- Ne pregătim pentru a doua zi de muncă, da.

- Nu sărbătoriţi, este o zi oarecare?

- Da, este o zi oarecare.”



Gospodinele din sat mai povestesc că în această zi, fie au muncit prin curte, fie au gătit bucate.

„Am muncit, am curăţat viţa de vie. Dis de dimineaţă am făcut mâncare după care am curăţat un pic.”



„Pentru mine este o zi oarecare, dar are o semnificaţie deosebită. Anii trecuţi era mai interesant, erau copiii acasă, ne bucurăm împreună, copiii se pregăteau din timp cu cadouri pentru mama.”



„Ce am făcut, mâncare ne gătim să vină nepoţii, nurorile, aşteptăm oaspeţi.”



„- Am făcut mâncare de post pentru că e săptămâna mare şi am făcut sarmale.

- Flori aţi primit?

- Am primit de la frate, trei trandafiri.”



„- Cum sărbătoriţi?

- Simbolic, mergem la rude, la soacră.”



La rândul lor, bărbaţii spun că şi-au felicitat soţiile.



„- Cum să vă spun, ca o felicitare de opt martie.

- I-aţi dat o floare?

- Da, i-am dat o floare.

- O să sărbătoriţi astăzi?

- Spre seară se poate.”



„Ea e pământul, ea lumea a înmulţit-o, de la ea se începe. Ea e principalul, e vâna lumii.”



Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în ţara noastră sunt peste un milion 300 de mii de femei.