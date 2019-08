AU MĂTURAT PE JOS CU MILSAMI. Hânceștenii au câștigat cu 3-0 la Orhei

Petrocub Hâncești a surclasat în deplasare cu 3-0 pe Milsami Orhei, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Diviziei Naționale de fotbal. În urma semnării acordului de parteneriat dintre Federația Moldovenească de Fotbal și forul fotbalistic din România, observatorul de arbitri al meciului de la Orhei a fost Gheorghe Constantin, fost șef al Comisiei Centrale de Arbitri din fotbalul românesc.



"Mă bucură acest parteneriat. Este o idee foarte bună, pentru că trebuie să fiu sincer am pus și eu multe întrebări. Ne preocupă un schimb de experiență. Nu plecăm de pe poziții inegale. Încercăm să ne transmitem experiența căpătată."



Toate golurile confruntării de la Orhei au fost marcate în cea de-a doua repriză. Petrocub a deschis scorul în minutul 53 prin căpitanul Vlad Ambros. Internaționalul moldovean a înscris în al doilea meci consecutiv.

Elevii lui Lilian Popescu și-au majorat avantajul în minutul 74 prin Andrei Cojocari, care a executat perfect o lovitură liberă.



"Am fost bucuros să-mi ajut echipa. Am decis să nu sărbătoresc golul pentru că am jucat mulți ani la Milsami. Sunt fericit că am marcat.", a spus Andrei Cojocari, mijlocaș Petrocub Hîncești.



Scorul final a fost stabilit de Victor Mudrac, care la fel a înscris din lovitură liberă.



"Băieții muncesc la executarea fazelor fixe. Sunt mândru de ei, pentru că s-au marcat goluri frumoase. Fazele fixe tot este un capitol al fotbalului unde poți face diferența.", a zis Lilian Popescu, antrenor FC Petrocub.



"În prima repriză jocul a fost egal. În al doilea mitan nu am avut suficiente puteri. Eu sunt vinovat că echipa nu are o pregătire fizică corespunzătoare.", a spus Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami Orhei.



Hânceștenii se află pe locul 3 în clasament, la trei puncte distanță de cea de-a doua clasată, Sfântul Gheorghe Suruceni.



La rândul lor, "sfinții" s-au impus pe teren propriu cu 1-0 în fața formației Codru Lozova. Golul victoriei a fost marcat de Maxim Focșa în minutul 41.