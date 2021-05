Au mai rămas 10 ore. Este titlul unei noi înregistrări video făcute de fostul judecător ucrainean Mykola Ceaus (VIDEO)

Au mai rămas 10 ore. Este titlul unei noi înregistrări video făcute de fostul judecător ucrainean Mykola Ceaus şi postată de dimineaţă pe acelaşi canal de Telegram ca şi cea de acum câteva zile. El susţine că le va da prietenilor o serie de notiţe întrucât se teme pentru viaţa sa. Imaginile publicate azi sunt filmate în aceeaşi încăpere utilizată şi în primul video.

"Oamenii implicați în răpirea mea din 2016 se tem de întoarcerea mea și vor ca eu să tac. Cunoscând posibilitățile lor, inclusiv financiare, îmi fac griji pentru viața mea și a celor dragi. De aceea, am decis să le transmit prietenilor notiţele mele pe care le fac de câţiva ani pentru a fi publicate ulterior", a declarat Mykola Ceaus.



Ceaus precizează din nou că în scurt timp va apărea în public.



titre "În timpul apropiat intenționez să apar în Ucraina și, împreună cu avocații mei, să răspund la toate întrebările, inclusiv la cele care interesează atât de mult societatea ucraineană."



Luni, după apariţia primei înregistrări video cu Ceaus după dispariţia lui, ofiţerul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale, Emil Gaitur, ne-a declarat că procurorii verifică autenticitatea imaginilor şi va reveni ulterior cu declaraţii. Contactat astăzi pentru a comenta şi cea de a doua înregistrare, Gaitur a reiterat că instituţia va reveni cu declaraţii publice odată ce vor fi disponibile date relevante.



Avocatul lui Mykola Ceaus, Iulian Balan, cel care a anunţat despre răpirea acestuia, nu a răspuns la telefon pentru detalii. Avocatul său din Ucraina, Alexandr Vişniovii, are îndoieli cu privire la mesajele transmise de Mykola Ceaus.



"Când el a fost răpit, el nu a avut nimic cu el, niciun fel de notiţe. Aceste declaraţii nu sunt făcute benevol. Lui i se dă un text deja scris şi el pur şi simplu îl citeşte, transmite informaţia, însă nu este autorul acesteia", a declarat Alexandr Vișniovii.



Vişniovii spune că instituţiile de drept din Ucraina fac tot posibilul să îl găsească pe Ceaus.



Marţi, ministrul de Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a declarat că Rusia ar fi implicată în acest caz. Kuleba crede că înregistrarea a fost publicată intenţionat în ziua în care ministrul de Externe al ţării noastre, Aureliu Ciocoi, se afla la Kiev.



"Împreună cu colegul din Moldova am ajuns la concluzia unanimă că situația cu judecătorul Ceaus nu ar trebui în niciun caz să fie folosită de o terță parte, și anume Federația Rusă, pentru a certa Ucraina cu Moldova și a crea tensiune în relațiile noastre", a declarat Kuleba.



Comunicatele ministerului nostru de Externe nu au făcut referire la abordarea acestui subiect în discuţiile lui Ciocoi cu omologul său ucrainean.



Mykola Ceaus a fost răpit în 3 aprilie din Chişinău. PCCOCS susţine că două persoane implicate sunt în arest. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a declarat anterior că procurorii vor să percheziţioneze o maşină a Ambasadei Ucrainei, cu care ar fi fost scos Ceaus din Moldova. În spaţiul public au apărut informaţii legate de implicarea unui ataşat militar al ambasadei, care l-ar fi transportat pe Ceaus în portbagaj. Ciocoi a confirmat că există un suspect, angajat al misiunii diplomatice ucrainene, pe care procurorii ar vrea să-l audieze. Potrivit Ambasadei Ucrainei, Kievul e convins că situaţia e utilizată de unele forţe cu scopul înrăutăţirii relaţiilor dintre Moldova şi Ucraina, fără a preciza despre cine e vorba.