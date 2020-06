Au lucrat doar 16 zile în 6 luni, dar primesc salarii de 18 mii de lei. Cine sunt deputaţii care nu au niciun proiect

Doar şaisprezece şedinţe plenare în aproape jumătate de an au avut deputaţii pentru a dezbate şi vota legi. De asemenea, au participat periodic la întrunirile comisiilor permanente. Pentru asta, aleşii poporului primesc salarii de peste 18 mii de lei, plus compensații pentru alte cheltuieli. Cu toate acestea, la o analiză a paginii Parlamentului, am identificat deputaţi care nu au la activ nicio inițiativă legislativă în această sesiune parlamentară.



Printre cei care nu au înregistrat nicio inițiativă legislativă se numără șefa Legislativului, Zinaida Greceanîi. Ultimul proiect semnat de ea ca autor este hotărârea privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului din noiembrie anul trecut. Nici democratul Vladimir Andronachi nu a avut niciun proiect în această sesiune. Ultimul document semnat de el este din octombrie 2019. Socialistul Victor Bologan nu a înregistrat niciun proiect de la începutul acestui an. El este co-autor la doar trei inițiative elaborate din iunie până în noiembrie 2019.

Deputatul Ion Groza, care a aderat recent la fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost pasiv în această sesiune. Parlamentarul are un singur proiect de lege, semnat ca autor în iulie 2019. Nici deputatul neafiliat Octavian Țîcu nu prea are cu ce se lăuda în această sesiune, ultima lui iniţiativă fiind înregistrată în noiembrie 2019. De asemenea, deputatul Ilan Șor, plecat din țară, nu are niciun proiect.



De începutul anului, unii deputați, cum ar fi socialiştii Fiodor Gagauz, Marina Radvan, Oleg Savva și Bogdan Țîrdea,au fost autori sau co-autori la o singură inițiativă.



Potrivit datelor oferite anterior la solicitarea postului nostru de televiziune de Secretariatul Parlamentului, salariul unui deputat este de 18.130 de lei. De asemenea, parlamentarii pot beneficia de compensația lunară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de promovare. E vorba de până la 13 mii de lei lunar, în funcție de volumul serviciilor achiziționate. De exemplu, în luna mai, 93 de deputaţi au beneficiat de această compensație.

Totodată, aleșii poporului primesc indemnizații lunare pentru transport de 6500 lei. Luna trecută 87 de persoane au beneficiat de acești bani. Deputații domiciliați în alte localități decât Chișinău primesc bani de chirie - 3300 lei pentru familiile de două persoane și până la 6600 lei pentru cele cu patru membri și mai mulți. 12 parlamentari au primit acest sprijin financiar.

În Parlamentul Republicii Moldova sunt 101 deputați.