AU LĂSAT TOTUL PE ULTIMA ZI. Unii moldoveni au mers abia azi la cumpărături

Au lăsat cumpărăturile pentru Revelion pe ultima sută de metri. Fie că au muncit sau nu au găsit timp, sute de moldoveni s-au grăbit să meargă astăzi în supermarketuri.



"Cumpărăm pentru sărbători. Nu am reuşit că am lucrat până acum şi venim de la ţară."



"Probabil că legume, fructe, salamuri şi deja în condiţiile pe care deja am cumpărat acasă hotărâm ce gătim de fapt, cărnuri nu prea o să avem, dar aşa."



"Ce am cumpărat, cuperci, tortă, cadouri pentru copii, toate cele necesare. Lucrul, în primul rând este lucrul apoi sunt cumpărăturile, astăzi nu lucrăm, şi am venit să cumpărăm."



"Practic tot, ne-au rămas doar câteva poziţii şi atât. Am luat şi băuturi, am luat şu tari şi şampanie evident, ce fel de naul nou fără şampanie."



Unii oameni un lăsat pentru ultimul moment cadourile pentru cei dragi.



"Jucării pentru copii, pentru nepoţi, pentru toată familia să ne adunăm să întâlnim un an nou mai bun, mai prosper şi cât mai frumos şi sănătos."



"Cumpărături pentru copii, vine Moş Crăciun. Căutăm puzyle sau ceva din jucării în orice caz."



"Facem cumpărături pentru copilaşii noştri să sărbătorim cât de cât în sânul familiei, luăm ceva surprize, aşa că ne străduim să fie bine."



"Petrecem anul vechi, îl întâlnim pe cel nou ca de obicei toate-s făcute însă mai avem pentru prieteni câte un cadou...."