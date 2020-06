Au lăsat oficiile şi au pornit în goană după soare. Un cuplu de moldoveni călătoresc cu rulota prin lume

Un cuplu de moldoveni pasionaţi de călătorii, care au peste 60 de mii de abonați, au pornit în aventura vieţii lor. Cei doi au renunţat la avion şi de ceva timp călătoresc cu o rulotă mai neobişnuită, construită şi echipată chiar de ei."Hey buna, eu sunt Luminiţa şi eu Costi, am lăsat oficiile, rutina şi ne pornim în goană după soare."Malaezia, Indonezia, India, Sri Lanka, Cambodia sau Singapore sunt doar câteva dintre destinaţiile deja vizitate de Costi şi Luminiţa. Din 2016, au reuşit să viziteze câteva zeci de ţări de pe toate continentele. De aproape un an însă, cei doi călătoresc cu "casa după ei"."Deci, am cumpărat maşina la sfârşitul lunii ianuarie anul trecut. Am început lucrările la începutul lui martie, au durat 2 luni. În spaţiu marfar era absolut gol, nu era nimic, şi eu deja i-am pus izolare, i-am făcut pereţiimobilierul"În 7 metri pătraţi, cei doi soţi şi-au creat o mică locuinţă dotată cu dormitor, bucătărie, baie şi chiar un birou. Costi şi Luminiţa au reuşit deja şi să testeze rulota, într-o călătorie care a durat câteva săptămâni."Am fost în Muntenegru, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, România şi Italia. Italia a fost cea mai lungă călătorie, am făcut înconjurul Italiei pe litoral, inclusiv Sicilia"Destinaţiile exotice sau cele europene stau acum însă în lista de aşteptare din cauza pandemiei."Noi acum am început să călătorim prin Moldova, am găsit foarte multe locuri frumoase, de carepur şi simplu nu ne-am aşteptat "Prin Moldova călătoresc de câteva săptămâni, dar până vor fi deschise hotarele planifică să parcurgă încă mulţi kilometri pe acasă.