AU JURAT CREDINŢĂ PATRIEI. Peste 130 de viitori polițiști au depus astăzi jurământul (FOTO)

Își vor servi țara cu devotament și dăruire de sine, iar corupția le va fi cel mai mare dușman. 137 de studenți admiși la Academia de Poliție ”Ştefan cel Mare” au depus astăzi jurământul de credință Patriei. Studenții au mărșăluit și au intonat imnul Republicii Moldova sub ochii părinților, dar și a oficialilor care au venit cu un cuvânt de felicitare.

”Constituția și legile țări. Să apăr interesele și autoritatea statului. Jur ! ”



Mihail Harabagiu a prins dragostea de tot ce înseamnă disciplină și uniformă încă din copilărie. El a hotărât să meargă pe urmele tatălui sau, generalul Mihail Harabagiu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență.



”De când eram mic mă uitam la el în uniformă a fost cumva un imbold, o primă sămânță a visului de a veni să învăț aici. Pe viitor, nu pot să spun pentru că mai este timp. Specialitatea abia urmează să o aleg, dar sunt sigur că o să activez în poliție”, a declarat Mihail Harabagiu, student.



Margarita Veleșco vrea să continue dinastia de polițiști. Ea a venit la eveniment împreună cu mama, de la care a și preluat eștafeta.



”Această semință cum ați spus provine de la mama, vreau să merg pe drumul ei și să devin ofițer de urmărire penală. Mama a rămas surprinsă de această decizie, mi-a spus cât de greu este să activezi în poliție, dar m-am decis”, a spus Margarita Veleșco, studentă.



”Pentru mine a fost o noutate când copilul meu a decis că vrea să activeze în organele de interne. Sunt mulțumită că merge pe urmele mele. Așa și mi-a spus : Vreau să fiu ca tine.”



Studenții spun că se vor strădui să schimbe imaginea forţelor de ordine și vor fi niște polițiști corecți și devotați oamenilor.



”Un polițist bun în primul rând trebuie să fie disciplinat, să respecte legile să nu fie corupt, asta cred că e cel mai important.”



”În primul rând să nu ia mită. Perseverent, răbdător și curajos”, a zis Margarita Veleșco, studentă.



”În Republica Moldova ca și în toată lumea corupția este o problemă. Ar fi un plus foarte mare pentru un poliţist să nu ia mită.”



Viitorii polițiști au fost felicitați și de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.



”Mai întâi de toate am retrăit aceleași sentimente pe care l-am avu și eu cu peste 20 de ani în urmă, am fost și eu student al Academiei de Poliție. Cred că sunt niște polițiști de o nouă calitate, polițiști care își vor orienta activitatea în beneficiul societății și cetățeanului”, a menționat Alexandru Pînzari, șef IGP.



”Jurământul nu este doar un proces, este o filosofie în urma căreia voi ați devenit cu totul alți oameni. Domnilor studenți, cu această ocazie vreau să va felicit cu depunerea jurământului”, a declarat Alexandru Jizdan, Ministru al Afacerilor Interne.