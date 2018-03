AU JURAT CREDINŢĂ PATRIEI. Aproape 100 de tineri au depus jurământul militar

"Parcă au fost o mie de emoţii împreună. De aici trist, de aici foarte fericit că am văzut părinţii, am văzut prietenii"."Sunt mândru, pentru un viitor mai puternic pentru ţara noastră".Tinerii care vor activa în cadrul Batalionului de Gardă sunt printre ultimii care vor fi încadraţi în serviciul militar obligatoriu, susţine ministrul Apărării Eugen Sturza."Am iniţiat acest proces amplu de reformă a armatei şi de profesionalizare a ei. Ne propunem ca în câţiva ani, armata militară, să devină una profesionistă, militarul să fie bine plătit, bine echipat, şi bine instruit. Eu îmi doresc, ca cei mai buni dintre voi să se regăsească în noua armată naţională", a spus ministrul Apărării Republicii Moldova, Eugen Sturza.După depunerea jurământului militar, tinerii au mărşăluit falnic în faţa rudelor şi a prietenilor care i-au urmărit cu lacrimi în ochi."Ce emoţii poate să simtă un părinte. Emoţii de bucurie. Un adevărat bărbat"."Am ţinut pumnii pentru dânsul tot să fie bine".Treptat, locul recruților va fi ocupat de militari profesioniști. În prezent, înrolarea tinerilor în armată are loc de două ori pe an. Potrivit planului, în 2018, urmează să facă stagiul militar 3.700 de tineri.