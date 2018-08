Au investit mii de euro, însă riscă să rămână fără locuinţe. Drama a 100 de familii din Capitală

O sută de familii din Capitală riscă să rămână fără apartamentele, în care au investit zeci de mii de euro. Problemele lor au început după ce compania de construcţii a intrat în insolvenţă, iar oamenii nu pot deveni proprietarii de drept ai locuinţelor. Beneficiarii susţin că firma trebuia să dea în exploatare blocul încă acum doi ani.

Această femeie este nevoită să stea şi astăzi cu chirie, asta chiar dacă a achitat toată suma pentru apartament:

"În 2017, iarna am achitat toată suma. Ne-au promis că în mai vom primi cheia apartamentului și vom putea face reparație. Stăm la gazdă, familie tânără, am vândut tot ce am avut, acum așteptăm."

Singura speranţă a oamenilor este ca instanţa să le facă dreptate:

"Ne promiteau, ne promiteau. În ultima vreme nici nu ne răspundeau. Spuneau că ne vor telefona și nu ne mai telefonau. O să dăm în judecată pentru că așteptăm să primim apartamentele."

Avocatul care îi reprezintă pe locatari spune că aceștia riscă să piardă tot ce au investit.

"Dacă nu depun cererea de admitere a creanțelor, conform admiterii legii insolvabilității, ei riscă să piardă sumele investite. Aceste sume nu ar putea fi recunoscute și nu ar fi trecute într-un tabel al creanțelor", a declarat Ion Ciumac, avocat.

Solicitaţi telefonic de proprietarul unui apartament, reprezentanţii firmei au dat asigurări că blocul va fi dat în exploatare la toamnă:

"- Când preconizaţi să daţi blocul în exploatare? - Am vrut în septembrie, dar cel mai probabil va fi în octombrie."

În total, blocul de locuit aflat încă în construcție are 140 de apartamente.