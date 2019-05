Au început lucrările de deratizare și dezinsecție. Patru echipe de muncitori sunt repartizate în sectoare

Lupta cu şobolanii şi insectele din subsolurile blocurilor din Capitală este în toi. Patru echipe de muncitori se ocupă de de-ratizare şi dez-insecţie în toate sectoarele din Chişinău.

Prioritare sunt adresele unde locatarii au depus solicitări, dar planificarea edililor prevede intervenţia în peste 3 500 de locuri.

"- Asta este o substanţă Fendona de producţie germană, unica autorizată în Republica Moldova care otrăveşte insectele.

- Şi mai puneţi ceva?

- Da adăugăm apă, la 100 de ml de substanţă adăugăm 10 litri de apă."



Lucrările de dezinsecție şi deratizare sunt efectuate o dată la trei luni, mai ales în perioada caldă a anului.



Echipele de muncitori au peste 40 de intervenţii în fiecare zi.



"După ce am stropit ar fi bine ca 24 de ore să nu se intre în încăpere, apoi vreo 3-4 ore să se aerisească. Nu dăunează la oameni sau la alte animale cu sânge cald."



Locatarii blocurilor vechi spun că de cele mai multe ori au probleme cu subsolurile invadate de purici. Paraziții apar din cauza pisicilor şi câinilor fără adăpost care se adăpostesc în blocuri.



"Este foarte bine. Noi avem subsolurile pline de purici. Eu trăiesc la etajul trei şi nu am probleme cu șobolanii şi insectele, dar cei care locuiesc la etajul 1 spun că sunt. Mai sus încă nu au ajuns."



"Gîndaci, da, gîndaci negri, din ăştia mari. Când nu era reparaţia făcută se ridicau, acuma nu."



"Evident, aceşti dăunători fac rău oamenilor dar şi la toţi cei care îi înconjoară. De cele mai multe ori aceştia duc la răspândirea infecţiilor. Aşa că trebuie să-i otrăvim."



Unii locatari spun că pe lângă lucrările primăriei, intervin şi ei cu metodele lor pentru a scăpa de paraziţi.



"Vara când e cald mai aducem pelin, mai aşternem pelin aşa mai aproape ca să nu le ducem în casă. Scara se spală şi oamenii se străduie să fie curăţenie."



Potrivit şefului Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare, Ion Burdiumov, lucrările se desfăşoară în toate sectoarele Capitalei, iar muncitorii sunt pregătiţi şi pentru solicitări suplimentare.



" Referitor la periodicitate pot să vă spun că ele vor fi efectuate continuu cum au început până la sfârşitul sezonului cald, dacă apar solicitări de la locatari se intervine imediat", a spus Ion Burdiumov, şefului Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare.



În acest an, primăria Capitalei a alocat un milion 800 de mii de lei pentru dezinsecţia şi deratizarea subsolurilor.