Au început colectările de bani. Părinții unei clase de la un liceu din Capitală spun că li s-ar fi cerut să cumpere un calculator

"Vineri a fost şedinţă la liceu şi am fost anunţaţi că începând cu şapte septembrie, copii deja vor studia după modelul hibrid. O subgrupă va fi prezentă fizic la şcoală, o subgrupă acasă participând la lecţii sincron", a menționat Maria Panas, mama unei eleve.Femeia spune că în clasa fiicei sale sunt 26 de elevi. Părinţii ar fi fost anunţaţi de dirigintă pe grupul de Viber al clasei despre necesitatea de a găsi un calculator pentru elevi şi aşa cum nimeni nu s-a oferit să-l aducă de acasă s-ar fi cerut bani pentru procurarea acestuia."Nu a fost numită o sumă a fost făcută propunerea ca să adunăm suma respectivă, să mergem să alegem singuri. De către doamna dirigintă am fost anunţaţi", a explicat Maria Panas, mama unei eleve.Directorul liceului, Ion Popov, neagă faptul că diriginta clasei ar fi cerul bani de la părinţi, deşi recunoaşte că instituţia pe care o conduce nu e dotată cu tehnica necesară pentru a fi predate lecţiile online."Toate instituţiile nu sunt dotate cu laptop-uri. Noi am făcut demers din vară la direcţia de învăţământ, unde am solicitat ca să fim dotaţi cu laptop-uri în număr de 50 de unităţi, dar măcar 10-15 unităţi să ne cumpere. Nu au fost alocaţi bani în acest scop şi noi încercăm să ne descurcăm cum putem", a declarat Ion Popov, directorul LT "Mihail Sadoveanu" din Chişinău.L-am sunat pe şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Andrei Pavaloi, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. În cadrul şedinţei operative a serviciilor municipale, edilul Ion Ceban a menţionat că reprezentanţii instituţiilor de învăţământ care vor percepe taxe de la părinţi vor ajunge pe mâna anchetatorilor."Să creem grupe disciplinare astăzi, care să verifice starea de facto şi situaţia la zi. Eu vă spun că trebuie să le dăm directorilor peste labe, care de facto impun părinţii să de bani, iar ei au toate cele necesare", a precizat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.La Liceul "Mihail Sadoveanu" din Chişinău învaţă peste 1100 de elevi şi sunt angajaţi în jur de 60 de profesori.