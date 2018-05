Au început acţiunile de dezinsecţie în subsolurile blocurilor din Capitală! Cum au reacţionat locatarii

Au început acţiunile de dezinsecţie şi deratizare în subsolurile blocurilor de locuit din capitală. Zilnic, muncitorii de la Centrul de Sănătate Publică stropesc subsolurile în circa 40 de blocuri de locuit. Lucrările de dezinsecţie şi deratizare au pornit în aprilie şi durează două luni.

Îmbrăcaţi într-un halat alb, cu mască pe faţă şi cu mănuşi, muncitorii de la Centrul de Sănătate Publică au stropit subsolurile blocurilor de locuit de pe strada Mircea cel Bătrân din Capitală.

Oamenii care locuiesc aici spun că odată ce timpul se încălzeşte numărul dăunătoarelor şi a insectelor este în creştere.



"E foarte bine, e foarte bine- venit. Doi ani la rând la noi a fost aşa o situaţie deranjantă şi periculoasă"



"Sunt copii mici se joacă pe aici şi se urcă puricii pe picioare. Dar dacă se face dezinsecţie asta e bine. "



"Avem şi noi de tot neamul. Azi am văzut unul fugind. Ce aţi văzut? Un şobolan foarte mare. "



"Ţânţari şi purici am avut probleme din cauza lor. Sunt persoane care alimentează pisicile la scara blocului unde sunt amplasate tomberoane şi mirosul există."



"E vară, sunt microbi. Dar mirosul cum e? Şi mirosul e tare mare. Nu se lucrează deloc."



Cei de la primărie spun că în unele blocuri este mai greu d ajuns, deoarece administratorii nu lasă cheile de la uşa în subsol şi muncitorii sunt nevoiţi să revină în altă zi.



"Având în vedere că în sectorul Ciocana blocurile sunt administrate de APELP-uri care are fiecare bloc administratorul său să conlucreze mai eficient cu Centrul de Sănătate Publică pentru a le permite accesul în subsoluri",a declarat Ion Burdiumov, şeful direcţiei locativ-comunale.



Reprezentanţii Primăriei spun că astfel de acţiuni au loc de două ori de an.



"Avem planificate aceste lucrări pentru lunile mai şi dacă nu se reuşeşte dar se reuşeşte în iunie, repetat le facem în lunile septembrie - octombrie. În caz de necesitate suntem pregătiţi să mai intervenim în caz că vom avea situaţii epidemii şi aşa mai departe suntem pregătiţi să intervenim", a menționat Ion Burdiumov, şeful direcţiei locativ-comunale.



Până acum au fost efectuate lucrări în 1249 de blocuri de locuit. În acest context s-a alocat peste un milion de lei.