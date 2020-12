Au împlinit visul fanilor! Britney Spears şi Backstreet Boys au lansat o piesă împreună

Britney Spears şi grupul Backstreet Boys au împlinit visul fanilor lor care le cereau o colaborare şi care vineri s-a realizat prin piesa "Matches", inclusă în albumului reeditat "Glory" pe artista l-a lansat pe toate platformele muzicale, relatează EFE, citat de agerpres.ro.

"Sunt foarte emoţionată să lansez un cântec alături de prietenii mei. Vreau să ştiu ce părere aveţi despre ea", a scris Britney pe contul său de Instagram.

La rândul lor, Backstreet Boys, una din trupele definitorii ale sfârşitului anilor 90 şi care după o lungă despărţire au lansat un nou album în 2019, şi-au exprimat entuziasmul pe reţelele de socializare.

"Ce zi GLORIOASĂ ... am fost întrebaţi despre posibilitatea unei colaborări cu ea în ultimii 20 de ani şi azi a venit ziua",!! #BritneyXBackstreet sunt în sfârşit aici", se arată în mesajul lor.

Cu un sound molipsitor şi un ritm antrenant, capabil să-l transporte pe ascultător în urmă cu două decenii, Britney Spears şi Backstreet Boys şi-au unit vocile în această producţie care a devenit deja o tendinţă pe Twitter.

Piesa produsă de Ian Kirkpatrick şi Michael Wise apare menţionată în noua ediţie a albumului "Glory" din 2016 al lui Britney Spears, alături de noile piese "Swimming In The Stars" şi "Mood Ring (By Demand)".

La o săptămână după lansarea sa în format vinil, "Glory" s-a clasat deja în Top 10 iTunes.