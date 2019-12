Au îmbinat utilul cu plăcutul. 40 de copii care frecventează o tabăra cu sejur de zi din Capitală au confecţionat şoricei din lut

Poza simbol

Peste 40 de copii care frecventează tabăra cu sejur de zi de la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret "Artico" au confecţionat şoricei din lut. Capodopere micuţilor au fost modelate în cadrul unui atelier practic.



"Am făcut astăzi la Artico un şoricel. I-am pus barbă ca să fie ca Moş Crăciun. - A fost greu să faci acest şoricel? - Nu, nu mi-a fost greu", a spus un băiat.



"Am făcut un şoricel. Şoricelul meu este cu barbă, cu căciulă ca să fie Moş Crăciun. E şoricelul Moş Crăciun şi el stă în picioare", a explicat un alt elev.



"Foarte bine. Eu am făcut un şoricel pentru mine. El e foarte de râs. - Ce emoţii ai avut când ai făcut acest şoricel? - Bombă! Deatâta, mie tare mi-a plăcut", a spus un alt copil.



"Eu am făcut un şoricel care are pe nas nişte musteţi, l-am făcut m-ai amuzant", a precizat o elevă.



Prin această activitate, profesorii Centrului Republican pentru Copii şi Tineret "Artico" încearcă să-i înveţe pe cei mici calendarul chinezesc.



"Ceramica este un obiect foarte atractiv, moale, lutul este flexibil şi este plăcut la atingere, iar rezultatul se vede rapid şi la copii aceasta le place foarte mult acest gen de activitate. Fiecare copil au decorat cum au vrut, adică un şoricel, deoarece vine anul şobolanului sau a şoricelului", a declarat Tatiana Marinescu, conducătoarea atelierului de ceramică.



Tabăra de iarnă a început în data de 25 decembrie şi va activa până în data de 3 ianuarie inclusiv.



"Copii au posibilitatea să frecventeze clubul de vacanţă de la ora 8:00 până la ora 17:00. Sunt aşteptaţi toţi copii de la 6-11 ani, bineînţeles că au o diversitate mare de activităţi, au ateliere de activitate personală. Costul per zi este 275 de lei, cei care au procurat tot pachetul pentru 7 zile au beneficiat de 200 de lei", a subliniat Stela Petrușcă, director adjunct al Centrului Republican pentru Copii "ARTICO".



În cadrul clubului de vacanţă, care se va desfăşura timp de şapte zile, copiii vor fi antrenaţi în diverse activităţi specifice sărbătorilor de iarnă.

loading...