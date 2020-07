Au ieşit la PROTEST. Agricultorii din raioanele Ştefan Vodă şi Căuşeni au blocat traseul naţional (FOTO/VIDEO)

Protest cu tehnică agricolă la intrarea în oraşul Căuşeni! Zeci de fermieri au venit astăzi cu tractoare şi au blocat traseul naţional. Oamenii spun că au înregistrat pierderi uriaşe din cauza secetei şi a grindinei şi sunt nemulţumiţi că autorităţile întârzie cu ajutoarele.



"La noi e catastrofă. Noi nu ştim cum o să încheiem acest an şi cum o să mergem mai departe. Grîul e 85-90 de procente pierderi, grupa a doua, dacă vorbim de porumb, e o sută de procente, floarea soarelui să zicem aşa poate 20-30 procente''.



"Anul acesta, după îngrăşămintele la fiecare hectar, noi avem pierderi, în jur, de şapte mii de lei la fiecare hectar. Dar vine ziua de mâine, unde noi trebuie să rambursăm cee ace am luat. Să achităm motorina, să achităm îngrăşămintele, mai avem credite de la bănci".



"Am ieşit la un protest paşnic, pentru a atrage atenţia guvernanţilor noştri că situaţia este foarte critică în agricultură la ziua de astăzi. Ne apasă creditele, ne apasă creditele, impozitele, nu avem personal cu cine lucra''.



"Avem 20 de hectare de orz şi opt hectare de legume. 3.27 Seceta ne-a afectat şi orzul, dar chiar dacă a fost o tonă, o tonă jumătate, grindina ne-a distrus-o şi pee a. Avem pierderi o sută de procente".



"Am alocat acele 100 de milioane de lei în Fondul de subvenționare. Astăzi vom definitiva regulamentul de repartizare a acestor bani pentru a-i ajuta pe cei care au avut de suferit cel mai mult în urma secetei. 6.42 Am discutat și cum vom aloca bani suplimentari pe lângă cele 100 de milioane'', a declarat premierul, Ion Chicu.