Au furat o maşină şi S-AU DAT ÎN SPECTACOL în faţa poliţiştilor. PĂŢANIA unor tineri în Capitală

Foto: publika.md

Trei tineri au încercat să fure o maşină, doar ca să se distreze. Planul nu le-a reuşit, pentru că au fost prinşi de poliţişti. Totul s-a întâmplat în cartierul Telecentru al Capitalei.



"Am observat un automobil care se deplasa haotic. Încercând să-l oprim, şoferul automobilului a încercat să se eschiveze de către organele de poliție. La un moment dat automobilul a intrat în curtea casei unde a fost blocat și persoanele reținute", a menţionat un poliţist.



Cei trei făptaşi, un tânăr de 19 ani şi doi minori de câte 17 ani, au fost escortaţi la inspectoratul de poliţie. Unul dintre ei şi-a recunoscut vina.



"Mașina era descuiată, am urcat și am pornit. I-am zis prietenului meu că nu trebuie să o luăm, dar el nu m-a ascultat. Am vrut să ne distrăm ca de 23 februarie", a explicat unul dintre tineri.



Tânărul de 19 ani a decis, însă, să se dea în spectacol în faţa poliţiştilor.



"- Eu nu joc teatru, domnule! Eu am spus...

- De ce strigi, nu înțeleg? De ce strigi?

- Cum să nu strig, cum să nu strig, dacă dumneavoastră strigați?

- Gata, calmează-te".



Acesta nu a vrut să-şi recunoască vina: "Nu am furat nicio mașină, doar am urcat și am pornit puțin mai la vale. Mașina era descuiată, am urcat şi doar am mers la vale. Am crezut că-i mașina unchiului meu".



Proprietarul mașinii era acasă în momentul furtului. Acesta nu cunoaşte făptaşii.



"Am venit pentru că m-au chemat poliţiştii. Mașina într-adevăr era furată și spartă, iar datorită poliției a fost găsită. Făptașii s-au speriat și au lăsat mașina nu departe de casa în care locuiesc", a precizat proprietarul automobilului.



Cei trei tineri sunt originari din Capitală. Aceştia riscă între trei şi cinci ani de închisoare.