Au fugit de gălăgia oraşului. Unde sărbătoresc Crăciunul pe stil nou unii moldoveni

Unii moldovenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou au decis să fugă de gălăgia oraşului, alegând să-şi petreacă timpul la pensiunile turistice din ţară. Pentru a atrage cât mai mulţi clienţi, proprietarii pensiunilor au pregătit un program special. Colinde, artişti autohtoni şi bucate alese sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de aceştia. Pentru masa de sărbătoare vizitatorii vor scoate din buzunar de la 400 până la 1 500 de lei.

Oameni care au venit să petreacă sărbătorile de iarnă la pensiune spun că au avut parte de o atmosferă rustică foarte plăcută.



"Am venit cu familia. Îmi place să gătesc, dar apreciez bucatele tradiționale ale pensiunilor noastre şi fiecare pensiune de la noi din ţară are un program şi un meniu deosebit de asta îmi place de sărbători să mă delectez cu deliciile de la pensiunile noastre".



"Chiar la intrare ne-au întâmpinat o ceată de colindători. E o atmosferă foarte călduroasă şi deosebită faţă de alte localuri din oraş. De asta am preferat să ieșim puțin în afara Chișinăului şi să savurăm din atmosfera asta de sărbători".



"Însuși atmosfera asta ne aduce la ceea că ne întoarcem în urmă la părinţi, la bunei noştri. De aceea tragem nădejde că şi bucatele vor fi gălucele, plăcințele ca la mama acasă. Cu cine veţi sărbători? Prietenii noştri, mai vin copii, nepoţii ne strângem toţi aici. Stăm până la ultima până se închid uşile".



"Avem prieteni aici şi ne-au invitat astăzi să sărbătorim Crăciunul aici. prima dată sunt aici e super atmosfera. Localul e interesant, neobișnuit".



Administratorul pensiunii spune că pentru ziua de Crăciun locurile au fost rezervate cu mult timp înainte. Gazdele au făcut totul pentru ca vizitatorii să rămână mulţumiţi.



"Un meniu foarte tradițional ca tocăniță cu mămăligă, brânză de oi şi smântână. Mai avem sărmăluţe , fără care Crăciunul nu este Crăciun, vin fiert la sărmăluţe neapărat. O să avem dansuri, o să avem muzică şi programul va continua până când ne epuizăm puterile", a spus .