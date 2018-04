Au fost înregistrate 45 de agresiuni asupra jurnaliștilor din SUA în 2017

45 de agresiuni au fost înregistrate în 2017, în SUA, unde 34 de reporteri au fost, de asemenea, arestați, arată o organizație de apărare a drepturilor media, scrie libertatea.ro.

În primul său recensământ anual al amenințărilor contra libertății presei americane, Committe for Freedom of the Press a menționat 122 de incidente: agresiuni fizice, arestări, confiscări de materiale și controale la frontieră.

“Deşi nu sunt numărate toate incidentele legate de libertatea presei care au avut loc, (acest bilanţ) încearcă să documenteze numărul de cazuri în care jurnalişti din Statele Unite au fost arestaţi, agresaţi, supuşi percheziţiei, li s-a confiscat materialul ori au fost ţinuţi în arest la frontieră”, potrivit organizaţiei, transmite Agerpres.

Jurnaliștii arestați au fost majoritatea prezenți la proteste. Mulți dintre ei au fost reținuți după ce au căzut în capcană în dispozitivul numit ”kettling”, în cursul căruia poliția încercercuiește manifestanții aflați pe o anumită rază și apoi arestează toate persoanele aflate în interior.

Totodată, mai mult de jumătate dintre jurnaliștii arestați erau free-lancer.

Dintre cele 45 de agresiuni fizice asupra junaliștilor anul trecut, două au fost provocate de oficialități. De exemplu, candidatul republican la Congres Greg Gianforte a bătut un reporter care tocmai îi pusese o întrebare.

Totodată, anchete asupra diverselor scurgeri de informații au, de asemenea, un impact asupra libertății presei.

În 2017, o singură plângere a fost depusă, după o scurgere de informații: o tânără în vârstă de 25 de ani, pe nume Reality Winner, a fost acuzată că a trimis documente confidențiale către presă. Documentele aparțineau unei agenții americane de informații și erau despre Rusia. Însă, 27 de dosare făceau obiectul unei anchete la sfârșitul anului.

Tot în 2017, la nivel mondial, cel puțin 81 de reporteri au fost uciși în timp ce își făceau meseria. Se înregistrează tot mai multe fapte de violență și hărțuire asupra jurnaliștilor din întreaga lume.