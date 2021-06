Au fost forţaţi să plece pentru a scăpa de furia războiului. Pentru refugiaţii ajunşi în Moldova, ţara noastră înseamnă acum acasă

Au fost forţaţi să plece în grabă din locurile unde s-au născut pentru a scăpa de furia războiului. Pentru refugiaţii ajunşi în Moldova, ţara noastră înseamnă acum acasă. Chiar dacă poveştile lor de viaţă sunt triste, ei au învăţat să o ia de la capăt şi să se integreze.''Limba nostră-i o comoară în adâncuri înfundată, un şirag de piatră rară pe moşie revărsată.''Razan Alrahmo are 28 de ani. În ultimii șapte, casa ei nu mai este în Siria, ci în satul Piatra din raionul Orhei. Tânăra a reuşit să înveţe limba română şi s-a anjagat la o fabrică de deshidratare a fructelor.''La noi în Siria este război şi noi am fugit cu doi copii şi soţul meu. Dacă la noi e război, aici e linişte, totul e bine, nu am avut probleme. Şi copiii merg la şcoală, la grădiniţă, totul e bine", a declarat Razan Alrahmo.''Lumea copiilor ne ia pe toţi în zbor, rază de soare, parfum de floare, lumea copiilor, lumea copiilor.''Majoritatea refugiaţilor spun că le place aici, chiar dacă întâmpină unele probleme legate de cultură, religie sau comunicare.''Eu, îmi place Moldova, eu am mulți prieteni, moldoveancă şi moldovean. Copiii mei s-au născut în Moldova, au cetăţenie.''În Moldova sunt 482 de refugiaţi din ţări, precum Siria, Turcia, Ucraina, Irak sau Afganistan. În ultimii ani, numărul cererilor de azil a scăzut simţitor.''Dacă vorbim despre anul 2011, 2012, 2013, atunci cereri sunt mai puţine decât anii ceia când a fost fază fierbinte sau când am avut cel mai mare numărul de solicitanţi din Siria", a declarat şeful Direcţiei Azil şi Integrare, Biroul Migraţie şi Azil, Iulian Popov.În întreaga lume, data de 14 iunie este sărbătorită ca Ziua Mondială a Refugiaţilor.