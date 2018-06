Au fost făcute public SUMELE de bani și NUMELE celor care au fraudat cele trei bănci comerciale din Moldova

Procurorul anticorupţie, Adriana Beţişor a prezentat astăzi activitatea procuraturii anticorupției pe cauzele penale de investigare a fraudei bancare a celor trei bănci comerciale. Astăzi au fost făcute public sumele de bani și numele celor implicați în furtul miliardului.

"Voi prezenta o informație amplă vizavi de activitatea procuraturii anticorupției pe cauzele penale de investigare a fraudei bancare. Cele trei bănci precum Banca de economii, Banca socială și Unibank. Până la această etapă am depus eforturi de până la trei ani de zile pentru a ajunge la etapa de a investiga până la 90 la sută din ceea ce înseamnă această fraudă bancară. Voi prezenta numere și persoane care au fost vizate în această operațiune și care au sentință de condamnare.



Un aspect important ca pentru a ajunge la această etapă, au fost antrenați mai mulți procurori, mai mulți ofițeri CNA, inclusiv ofițeri de investigație și ofițeri de urmărire penală. Această schemă a fost una destul de complexă și de desfășurarea acesteia o veți găsi publicată pe siteul procuraturii generale. Acolo nu veți găsi date cu caracter personal, care sunt confidențiale și care are ca scop protejarea acestora. Menționez că nu sunt publice nici anexele care sunt confidențiale. La acest moment am reușit să identificăm beneficiarii finali, la această etapă încercăm să demarăm și acțiuni care sunt efectuate și peste hotarele RM, pentru identificarea bunurilor și a persoanelor care sunt vizate.

Bunurile sunt înregistrate ale terțelor persoane care au înregistrat pe ei, iar toată această activitate este nemijlocit scrisă în anchetă, strategia noastră urmează să fie pusă în aplicare.



Punctul de pornire la identificarea fraudei bancare sunt cele două hotărâri de Guvern din 2014 și 2015, respectiv ca urmare a emiterii creditelor de urgență pentru BNM și ca urmare a stingerii găurii financiare formate la cele trei bănci naționale. Ele, ulterior au fost transformate în valori imobiliare, în sumă de 13,34 miliarde de lei. Valoarea prejudiciului cauzat ca urmare a activității frauduloase la cele trei bănci comerciale este de 13,34 miliarde de lei.



O să găsiți în strategie, modul de descriere, cum au fost defapt sustrași acești bani. Două modalități tipice au fost creditarea unor companii suspecte. La capitolul creditarea companiilor suspecte, o mare parte din aceste companii aveau anumite gajuri. Gajurile erau formate din bunuri imobile, posibil și mobile care la această etapă au intrat în posesia băncilor comerciale. Făcând o evaluare, cele trei bănci cu bunuri urmează să fie puse spre vânzare. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 2,6 miliarde de lei.



Până la această etapă, din mijloacele fixe și mobile au fost recuperat aproximativ 477 milioane de lei. Din suma totală de 13, 34 miliarde de lei, sumă care este pusă pentru identificare și recuperare, 2,6 miliarde de lei sunt mijloace financiare care vor fi recuperate din bunurile care sunt în posesia celor trei bănci comerciale. La această etapă cele trei bănci sunt puse sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei.



La moment din suma de 13,34 miliarde de lei cele 2,6 miliarde de lei care sunt puse pe sama BNM-ului și cele trei bănci comerciale am rămas cu suma de 10,7 miliarde de lei care este obiectivul trasat spre eliberare.



Vreau să remarc din aceste 10,7 miliarde, la această etapă procuratura anticorupție a expediat în instanța de judecată cauze penale cu identificarea beneficiarilor finali, cauze penale unde au fost deja investigat cu certitudine prejudiciul de 5.6 miliarde de lei.



La etapa de urmărire penală, la moment avem alte cauze penale care se investighează suma prejudiciului de 4 miliarde de lei, deja unde avem persoane identificate și la scurt timp aceste persoane vor fi trimise în instanța de judecată. Din toată suma investigată, la moment am rămas cu 1 miliard și 60 de milioane de lei, bani care urmează să fie nemijlocit identificat cine sunt beneficiarii a acestor mijloace financiare și cine au fost implicați în procesul sustragerii.



O explicație la cauzele penale care au fost expediate și care cuprind suma de 5,6 miliarde de lei, remarc că la moment avem decizii difinitive deja pasibile de a fi puse în executare pe următoarele cauze penale: 52 milioane de lei, este vorba de condamnații Rusu, compania Caravita și un bussines; 472 milioane de lei, condamnat fiind Filat Vladimir; 869 milioane de lei condamnat fiind Platon Veaceslav.

Sentințe de Condamnare după prima instanță 2,7 miliarde inculpat Ilan Șor; 10 milioane inculpat Lucinschii Chiril.

Respectiv aflate pe rol în instanța de fond: 1,38 miliarde de lei grupul Gacichevici și 485 milioane BC Unibanc.



Activitatea noastră de viitor la realizarea strategiei despre care vorbim, nu va fi lasătă fără o transparență. Vom comunica în continuare fiecare etapă și o vom face simestrial", a declarat Adriana Beţişor.