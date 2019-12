Au fost desemnaţi cei mai buni sportivi ai anului 2019 în Republica Moldova. Vezi cine sunt laureaţii

Judocanul Denis Vieru, luptătorii Anastasia Nichita şi Victor Ciobanu au fost desemnaţi cei mai buni sportivi ai anului 2019. Ei au fost premiaţi în cadrul Galei Sportului, evenimentul ce a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

De-a lungul anului curent, chişinăuianul Denis Vieru a fost medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale din Japonia, a câştigat turneele de Grand Slam de la Paris şi Baku, Grand Prix-ul din Antalya şi a devenit campion la Universiada Mondială, desfășurată la Neapole.

"Este un an bun pentru mine. Aş dori să-l repet în anul 2020. Nu ştiu dacă o să-mi reuşească, pentru că va trebui să depun şi mai mult efort şi muncă, dar voi face tot posibilul ce este în mâinele mele şi sper să uimesc publicul", a spus judocanul, Denis Vieru.

Anastasia Nichita de asemenea a avut un an plin de succese. Luptătoarea din satul Tătăreşti, raionul Străşeni, şi-a adjudecat "argintul" la Mondialele de tineret "sub 23" de ani din Ungaria, a devenit vicecampioană la Campionatele Mondiale de tineret şi juniori din Estonia, a cucerit medaliile de bronz la Jocurile Europene de la Minsk şi Campionatele Europene de la Bucureşti, a intrat în posesia titlului de campioana europeană de tineret sub 23 de ani la competiția desfăşurată în Serbia. În prezent ea este printre cei şapte sportivi, reprezentanți ai Republicii Moldova, calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

"Desigur că este o distincţie importantă şi aş vrea cu această ocazie să mulţumesc pentru aprecierea dată. A fost un an destul de frumos, plin de rezultate, însă nu a fost deloc uşor", a menţionat luptătoarea, Anastasia Nichita.

Un alt laureat al premiului de "cel mai bun sportiv al anului 2019" este Victor Ciobanu luptătorul de stil greco-roman născut în satul Vărvărăuca, raionul Florești. El a cucerit medalia de bronz la Jocurile Europene de la Minsk şi a devenit campion european la Bucureşti.

"Sigur, sunt bucuros, dar nu pe deplin. Da, am ajuns pe podium, dar, din toţi trei, numai eu nu am calificarea la Jocurile Olimpice", a afirmat luptătorul, Victor Ciobanu.

Este în premieră când trei persoane sunt desemnate, concomitent, drept "sportivii anului în Republica Moldova".

"De ce au fost trei? Deoarece rezultatele lor practic au fost egale ca valoare. Asta a fost decizia comisiei. E o comisie specializată cu oameni din domeniu, care aşa au hotărât şi eu am salutat această decizie", a comunicat secretarul de stat MECC, Ion Gheorghiu.

Antrenorul de lupte greco-romane Mihai Cucu a devenit laureatul distincției în cauză pentru al doilea an consecutiv.

"Nu doresc la anul să fiu cel mai bun antrenor, dar doresc ca vreun discipol de-al meu să aducă de la Jocurile Olimpice o medalie", a spus antrenorul, Mihai Cucu.

Înotătoarea Tatiana Salcuţan a fost recunoscută drept "revelaţia anului", iar judocanul Victor Sterpu a intrat în posesia distincției "talentul anului".