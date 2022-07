Au fost anunţate rezultatele contestaţiilor la BAC. Câți absolvenți au promovat examenul

Contestațiile rezultatelor examenelor de BAC nu au schimbat în mare parte notele iniţiale obţinute de elevi.Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că după reexaminarea testelor, rata de promovare a sesiunii a crescut doar cu 0,44 puncte procentuale și constituie circa 85%, comparativ cu 88 la sută cât a fost la sesiunea din anul trecut. După examinarea contestațiilor, numărul absolvenților care au promovat examenul de bacalaureat a crescut cu 69 și a ajuns la 11 mii 591.Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, după examinarea contestațiilor, 1736 de note au fost majorate, ceea ce constituie circa 20% din numărul notelor contestate și 2,62% din numărul total de note acordate în sesiunea de bază a examenului de bacalaureat. De asemenea, se observă o creștere a mediei obținută de absolvenți în cadrul examenului. Pentru candidații din licee, aceasta este 7,36, față de 7,28 în 2021. În total, au fost depuse 8619, ceea ce constituie 13% din numărul total de note acordate. Astfel, majoritatea notelor au rămas neschimbate."Nu s-a schimbat. Noi nu am depus contestaţii, am venit să fotografiem la cineva care a contestat"."După contestare a rămas fix aşa. La engleză - "şapte", nu-mi ajungeau vreo patru puncte. Am încercat. Şi la geografie - tot "şapte".Am aşteptat la limba engleză nota "opt"".Tendinţele din ultimii ani arată că, după contestaţii, rezultatele esenţial nu se schimbă."Tendinţa este că practic, în toţi aniI, majoritatea notelor pe care elevii le obţin după contestaţii nu se schimbă. Asta se explică prin faptul că membrii comisiilor de evaluare sunt persoane foarte bine pregătite, cu gradul didactic unu şi superior", a declarat IURII REXA, directorul liceului "Antioh Cantemir".Ministerul Educaţiei informează că, anul acesta, nota medie de BAC mai mare sau egală cu 7 au avut-o 6 864 de elevi. 3 288 de absolvenţi au primit 8, alţi 932 - 9, iar 49 de elevi au nota 10. Asta pe când anul trecut doar 18 absolvenţi au avut 10 pe linie la BAC.Sesiunea suplimentară a examenelor de bacalaureat se va desfăşura între 18 şi 25 iulie.