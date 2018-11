Au fost alocate circa 7 milioane de lei. 91 de grădiniţe din Capitală vor avea mobilier nou, iar acoperişul unora va fi reparat

91 de grădiniţe din Capitală vor avea mobilier nou, iar acoperişul a 18 instituţii preşcolare va fi reparat până la sfârşitul acestui an. Pentru asta, din bugetul municipal au fost alocate aproximativ 7 milioane de lei. Decizia a fost luată de primarul Ruslan Codreanu care a primit mai multe plângeri de la părinţi.

Grădiniţa numărul 89 din sectorul Botanica al Capitalei este una din instituţiile care va avea în curând un acoperiş nou. Acesta nu a fost reparat de mai bine de 10 ani, iar atunci când plouă, apa ajunge în sălile în care stau copiii



"Grădiniţa într-adevăr necesită reparaţie. Atunci când plouă în instituţie. Atunci când plouă punem jos cratiţe, căldări, tot ce avem la îndemână. Când ne plouă, ne plouă cu tot cu murdărie pe perete, pe jos", a menţionat Dorina Banciu, director Grădiniţa nr.89 din Capitală.



Alina Orendacica are patru copii. Doi dintre ei merg la grădiniţă. Ea este unul din părinţii care au colectat semnături pentru demersul adresat edilului interimar.



"Sper că nu vom sta iarna cu acest acoperiş fisurat. Toată apa curge peste copii. Este foarte important ca micuţul meu să stea aici în mucegai", a precizat Alina Orendacica, părinte.



Tot părinţii s-au mai plâns că în unele grădiniţe, micuţii sunt nevoiţi să-şi păstreze hainele în dulapuri învechite. La grădiniţa nr. 113 mobilierul a fost cumpărat acum două decenii.



"La noi dulapurile sunt într-adevăr foare vechi. Am făcut pe alocuri reparaţii cosmetice, le-am mai adus în ordine. Iată, aşa arată în interior şi asta datorită părinţilor care le-au reparat", a afirmat Eudochia Cosova, şef de gospodărie Grădiniţa nr. 113 din Capitală.



Şi dormitorul micuţilor este într-o stare deplorabilă. În curând însă aproximativ 60 de paturi vechi vor fi înlocuite cu unele noi. Investiţia va costa 90 de mii de lei. În total, pentru mobilierul din cele 91 de grădiniţe, autorităţile municipale vor cheltui 4,6 milioane de lei.



"Prima mea prioritate de când sunt viceprimar au fost grădiniţele pentru că au fost cele mai lăsate în voia sorţii şi am investit în 2018 de patru ori mai mulţi bani decât s-a investit în anii precedenţi", a declarat Ruslan Codreanu, primar interimar al Capitalei.



În acest an, autorităţile municipale au alocat 43 de milioane de lei pentru reparaţia grădiniţelor. În municipiul Chişinău activează 159 de instituţii preşcolare.