Au fost alese cele mai de succes femei ale anului. Printre ele şi prezentatoarea PUBLIKA TV, Victoria Kriukova

Sunt frumoase, inteligente şi de succes. Este vorba despre cele 25 de femei din ţara noastră care s-au făcut remarcate pe parcursul acestui an. Doamnele au fost alese de către public prin intermediul unui voting şi premiate în cadrul unei galei organizate de o revistă din Chişinău. Acestea au avut parte şi de o petrecere de neuitat.

Cristina Balan, vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, are 40 de ani şi a primit titlul de cea mai de succes femeie în politică. Ea a fost votată de peste 22 de mii de oameni. Mai bine de cinci ani, ea contribuie la dezvoltarea mai multor proiecte pentru ţara noastră.

"Acesta este un simbol, o încurajare pentru pasul mai hotărât pe care l-am făcut spre politic este o încurajare pentru a continua anumite proiecte pe care le-am inițiat în anul 2017", a spus vicepreşedintele PDM, Cristina Balan.

Valentina Buliga a obţinut premiul special pentru carieră în politică şi iniţiative legislative.

"Femeile pot și trebuie să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și sarcina noastră este să încurajăm, să le arătăm practici pozitive și o facem asta cu multă dragoste și mult respect pentru ele", a spus deputatul PDM, Valentina Buliga.

Titlul de cea mai bună jurnalistă a anului 2017 l-a obţinut colega noastră Victoria Kriukova.

"În acest an, în plan profesional, am avut parte de multe schimbări frumoase. Am devenit moderatoarea talk-showului "День за днем", iar această trecere la un alt nivel profesional, îmi permite să mă dezvolt și mai mult", a declarat prezentatoare Publika TV, Victoria Kriukova.

Cu premii s-au ales şi cele mai bune femei din medicină, educaţie, afaceri, dar şi artă.

"Acest premiu înseamnă că oamenii merg la teatru, îl iubesc, îl înțeleg", a spus actriţa Vera Mariancic.

"Mă bucur foarte mult, vreau să mulțumesc mult tuturor fanilor care m-au votat", a declarat cântăreaţa Iuliana Beregoi.

Organizatorii spun că încearcă să evidenţieze femeile care dezvoltă societatea şi aduc faimă ţării noastre.

"În primul rând am avut un juriu. Acest juriu din persoane publice ne-au spus cine sunt femeile într-adevăr care au făcut foarte mult, au fost remarcabile în anul 2017, iar toți cititorii au ales femeile anului 2017", a declarat organizatoarea Angela Sârbu.

În cadul proiectului au fost 21 de categorii. Evenimentul este la a 13-a ediţie.