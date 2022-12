Au făcut totalurile anului 2022. Cu ce s-au lăudat deputaţii din majoritatea parlamentară

Un an cu bune şi cu rele, marcat de cele mai mari provocări, dar şi oportunităţi fără precedent. Astfel a fost 2022, în opinia aleşilor poporului. Făcând totalurile, deputaţii din majoritatea parlamentară s-au lăudat cu mai multe iniţiative legislative şi cu obţinerea statutului de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.

"Un an complicat, un an al războiului. Un an în care s-au pornit toate aceste atrocităţi şi au dat peste cap o groază de procese. Este şi anul oportunităţilor. Noi am obţinut statutul de ţara candidat. Aici este fereastra noastră de oportunitate pe care o vom folosi", a spus IGOR GROSU, preşedintele Parlamentului.

Deputaţii din majoritatea parlamentară susţin că au aprobat în acest an mai multe iniţiative care vor schimba spre bine viaţa cetăţenilor.

"Cea mai mare reuşită, cred că a fost proiectul cu vouchere culturale, care este deja implementat. Tinerii de la 18 ani pot să cheltuie până la o mie de lei pentru activităţi culturale şi cărţi", a declarat EUGENIU SINCHEVICI, deputat al Partidului Acţiune şi Solidaritate.

"Reuşita guvernării este faptul că am reuşit să obţinem statutul de candidat la Uniunea Europeană. Este un obiectiv strategic, fundamental, împărtăşit de marea majoritate cetăţenilor. Şi un al doilea succes major este ca am reuşit să menţinem pace în Republica Moldova", a spus RADU MARIAN, deputat al Partidului Acţiune şi Solidaritate.

Unii deputaţi PAS au recunoscut că nu au reuşit să facă tot ce au planificat.



"Cel mai mare, nu putem să spune că eşec, dar este vorba despre Legea privind spălarea banilor, proiect care este înregistrat. Din păcate, doar în prima lectură votăm. Şi când ne întoarcem în sesiune de primăvara va fi votat şi în lectură a două. Deci, în timp, ne-am dorit mai repede", a menționat LILIAN CARP, deputat al Partidului Acţiune şi Solidaritate.

Deputaţii din opoziţie, cum e şi firesc, sunt mai critici în privinţa activităţii guvernării.

"Cu părere de rău, nu am reuşit să fie implementate cele proiecte care erau de fapt destul de reuşite pentru domeniul de afaceri, pentru cetăţeni. Este vorba şi despre cote zero la impozitul pe venit, este vorba despre cota zero pe venit măcar pentru sectorul zootehnic. Amânarea şi anularea anumitor amenzi care sunt prevăzuţi în Codul Fiscal", a spus PETRU BURDUJA, deputat al Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor.

Aleşii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor spun că au propus mai multe proiecte de legi care însă nu au fost acceptaţi de guvernare.

"Avem cea mai mare nereuşită că nu am reuşit să obţinem alegeri parlamentare anticipate. Şi cu părere de rău, intrăm în anul nou cu aceasta majoritatea parlamentară iresponsabilă", a declarat VLAD BATRÎNCEA, vicepreşedinte al Parlamentului din partea BCS.

Anterior, deputaţii din PAS au explicat că unele proiecte ale opoziţiei nu au fost acceptate, pentru că nu au avut acoperirea financiară. Potrivit Regulamentului Parlamentului, aleşii poporului vor reveni la muncă în februarie.