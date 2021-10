Au făcut o faptă bună! Zeci de bikeri s-au mobilizat și au donat sânge

Au renunțat pentru câteva clipe la motociclete pentru a face o faptă bună. Vorbim despre zeci de bikeri care s-au mobilizat și au dona sânge.



Vladislav Gruzin este preşedintele clubului de motociclişti "Răzeşii Moldovei", dar şi un donator fidel.

"Noi ne-am propus ca, pe lângă faptul că mergem cu motocicletele, să facem o faptă bună şi să aducem oamenilor un beneficiu. În fiecare an, numărul donatorilor este în creştere", a spus Vladislav Gruzin .

Peste 60 de motociclişti s-au alăturat evenimentului:



"Este o acţiune absolut nobilă, sper şi eu sângele meu să ajute la salvarea vieţilor omeneşti. Am participat de câteva ori la acţiunea care au organizat-o motocicliştii".



"Sunt un donator permanent şi de câte ori am ocazia, de atâtea ori donez sânge".



Cei care au donat sânge spun că au făcut-o fără frică şi se simt perfect:



"Ne bucură faptul că avem ocazia să participăm la o astfel de acţiune care, mai ales acum, pe timp de pandemie este benefică. Acţiunea dată a fost lansată nu doar pentru motociclişti, însă, prin exemplul nostru am vrut să îi încurajăm şi pe ceilalţi cetăţeni să participe".



"În perioada de pandemie este foarte multă nevoie de sânge şi asta ne face pe noi să contribuim mai cu spor".



Potrivit medicilor, în pandemie numărul oamenilor care au nevoie de transfuzie de sânge a crescut simţitor.



"În pandemia în care suntem şi creşte numărul de pacienţi infectaţi, avem cazuri în care unii pacienţi au şi anumite boli concomitente care necesită produsele sanguine", a declarat Doina banari, vicedirector CNTS.



Evenimentul "Donează Sânge! Salvează o Viaţă!" organizat de motociclişti se află la cea de-a şaptea ediţie.