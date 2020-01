Au devenit CADOUL părinților de Revelion. Ce spun mămicile care au născut în noaptea dintre ani

foto: publika.md

Revelionul a căpătat o dublă semnificaţie pentru familiile în care s-au născut copii la cumpăna dintre ani. La Institutul Mamei și Copilului din Capitală, cea mai mare maternitate din ţară, au venit pe lume doi băieți și o fetiță perfect sănătoși. Medicii spun că pentru prima dată se înregistrează un număr atât de mic de nou-născuţi în noaptea de Revelion.



Daniel a venit pe lume la scurt timp după miezul nopții.



”Daniel s-ar traduce: Dumnezeu să mă judece și el într-adevăr a ales să vină pe lume astăzi, anume la ora douăsprezece”, a spus Anastasia Veterniuc, mama.



Cei mai nerăbdători au fost bunicii.



”Daniel să fie sănătos, sănătos și fericit! Fericire vouă și sănătate! - Mulțumim!”



”Noi suntem foarte bucuroși pentru că s-a născut primul nepot, mai ales că a venit pe lume de Revelion. Ne-am făcut mari griji și a fost cel mai așteptat”, a spus Tatian Viterniuc, bunica.



”Foarte bucuroși. Satisfăcuți. S-a născut sub o stea norocoasă și în data de întâi ianuarie 2020, noi ne gândim că va fi fericit şi puternic”, a zis Alexandru Viterniuc, bunicul.



La Institutul Mamei şi Copilului s-a născut şi o fetiţă. Deocamdată, părinţii nu i-au ales un nume. Frăţiorul ei de trei ani ar putea să ia o decizie în acest sens.



”Imediat după ora 12:00. Am reuşit să sărbătorim, am reuşit să întâlnim Anul Nou deja după încet, încet...”, a spus Veronica Coroi, mama.



”Nu m-am aşteptat că se va naşte după Revelion. Nu a fost o surpriză imensă, dar a fost o surpriză. Mi-am dorit mult o fată. Bebeluşul seamănă cu fratele mai mare, cred”, a spus Vitalie Legalec, tatăl.



Atât nou-născuţii, cât și proaspetele mămici se simt bine şi în curând vor fi externați. Medicii spun că numărul naşterilor a scăzut foarte mult.



”Este cu mult mai puțin decât anul trecut. Toți sunt în stare satisfăcătoare cu scorul APGAR mai mare de opt puncte. Anul trecut am avut 11 nașteri în total pe maternitate. În sala a doua de naștere, vom avea încă o naștere, o să fie al patrulea pe anul acesta”, a declarat Sfetlana Jubâtcă, medic, secția ginecologie, IMSP.



Anul trecut, de Revelion, şi la Spitalul Clinic Municipal Numărul 1 din Capitală au venit pe lume şase copii. Anul acesta, medicii de acolo nu au avut nicio naştere.

