Au demonstrat că dizabilitatea nu este un impediment. Povestea de dragoste a soţilor Pliusnin

Au demonstrat că dizabilitatea nu este un impediment. Este vorba despre un cuplu din oraşul Rezina, în care soţia suferă de deficienţă locomotorie severă din copilărie, iar soţul - de deficienţă locomotorie amplificată de o patologie înnăscută, care a dus la devieri de auz și vorbire. În pofida tuturor problemelor de sănătate, cei doi s-au îndrăgostit şi au reuşit să creeze o familie. După şapte ani de relaţie, Elena şi Alexandru au devenit părinţii unui băieţel pe nume Mihail, care a venit pe lume în 2 februarie, perfect sănătos.

Povestea soţilor Pliusnin pare a fi ruptă dintr-un film de dragoste. Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată încă în copilărie, la şcoală, acolo unde au învăţat într-o clasă timp de trei ani.



ELENA COINAC:"Au trecut 17 ani şi noi ne-am găsit pe Odnoklassniki. Am început să comunicăm, dar nici nu ştiam că ne vom cupla şi vom fi împreună, aşa a fost să fie, cred că aşa ne-a fost predestinat. După doi ani, noi am decis să ne cununăm şi să înregistrăm căsătoria, care am făcut-o anul trecut."



Soţii, în aceşti ani grei, au trecut peste multe şi grele, dar dragostea dintre ei i-au făcut să lupte şi să formeze o frumoasă familie. Ziua în care Elena i-a spus soţului că este însărcinată, spun ei, nu o vor uita niciodată.



ELENA COINAC:"El nu putea să creadă. Mă tot întreba dacă este adevărat. Desigur că ambii eram fericiţi, mai ales eu, care nu ştiam ce să fac, ba râdeam, ba plângeam, aveam nişte emoţii că singură nu puteam să cred."



Au aşteptat cu sufletul la gură momentul în care, băieţelul lor, Mihail a venit pe lume. Numele a fost ales uşor, este singurul nume pe care Alexandru îl poate pronunţa uşor.



Cei doi nu au cerut niciodată ajutor, au încercat în toţi aceşti ani să supravieţuiască din pensiile lor de invaliditate. Modestia soţilor ieşită din comun i-a făcut să lupte continuu şi singuri pentru fericirea lor, până în ziua când i-a cunoscut Stela Donţu. Ea este femeia care le-a făcut publică povestea şi îi ajută să-şi îndeplinească încă un vis, care pentru ei părea a fi din domeniul fantasticii.



ELENA COINAC:"Singurul vis al nostru nerealizat este să avem casa noastră, atât, mai mult nu avem nevoie de nimic."



STELA DONŢU, VOLUNTAR:"Ne-am dori foarte mult să le cumpărăm o locuinţă la primul etaj ca să fie comod şi accesibil, Elenei şi lui Alexandru, dar şi copilului. Marțea trecută noi am făcut prima postare, fetele au distribuit şi iată practic în cinci zile s-a adunat suma necesară pentru această locuinţă."



Aşadar echipa de voluntari care s-a implicat în acest caz, este acum în căutarea unei locuinţe, iar toţi cei care doresc să contribuie o pot face prin intermediul adreselor web afișate pe ecran.