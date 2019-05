Au dăruit o şansă la viaţă. Angajaţii poliţiei de frontieră din ţară au donat sânge

Foto: publika.md

Au sărbătorit, dăruind! Pentru al şaselea an consecutiv, cu ocazia zilei profesionale, angajaţii poliţiei de frontieră din ţara noastră au donat sânge. La acţiune au participat aproape şase sute de oameni ai legii, din toate raioanele ţării.



Printre ei s-a numărat şi şeful Poliţiei de Frontieră, Fredolin Lecari, care a venit la cortul special amenajat la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Chişinău.



"Şi tatăl meu a fost donator de sânge şi eu şi copilul meu va fi la sigur, prin exemplul propriu. Cineva are nevoie de acest sânge. Sunt multe persoane la noi în poliţia de frontieră care au grupă sangvină foarte rară, de aceea aceştia în primul rând vor participa", a menţionat Fredolin Lecari.



"Am mai donat, deja al şaselea an. Este bine pentru sănătate şi ajutăm şi alte persoane, am prieteni care merg, încercăm să ajutăm şi noi cum putem", a spus un poliţist de frontieră.



Şi cum un donator salvează minimum trei vieţi, cei aproape 600 de poliţişti ar putea salva în jur de 1.800 de bolnavi.



"Dacă în 2004, când s-a început serbarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge aveam un procent foarte mic de donări voluntare, atunci pentru anul 2018 la 94 de procente din sângele total este sângele de la donatorii voluntari", a precizat Alexandru Gherman, şeful secţiei monitorizare şi audit, Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui.



Cei care au donat astăzi sânge au primit liber de la muncă. Mai mult, aceştia vor mai avea o zi liberă în următoarea perioadă. Pe lângă aceasta, poliţiştii au primit şi pachetul donatorului.



"Pachetul trebuie să conţină carbohidraţi, vitamine, proteine. După ce se donează sânge, organismul are nevoie ca să se recupereze. Prune uscate, suc de măr, dovlecei şi conservă din peşte", a subliniat Viorelia Filipovici, reprezentant al Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.



La acţiuni similare au participat angajaţii poliţiei de frontieră din Cahul, Edineț, Ungheni, Ștefan Vodă, Soroca şi Cantemir.