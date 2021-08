Au cutreierat Moldova pentru a oferi exemple de taţi implicaţi în creşterea şi educarea copiilor

Au cutreierat ţara în lung şi în lat pentru a oferi exemple de taţi implicaţi în creşterea şi educarea copiilor. Este vorba despre campania de informare realizată cu suportul Fundației Est Europene de Centrul Media pentru Tineret în comun cu platforma suntparinte.md.



"În mai multe localităţi taţii au fost cei care au iniţiat diferite activităţi care au ţinut să mobilizeze şi alţi taţi, să le fie un exemplu cum ar trebui să fie un tată implicat şi ce presupune un tată implicat", a spus Veronica Boboc, director Centrul Media pentru Tineri.



Un element important al campaniei a fost crearea unei aplicaţii online pentru părinţi.



"Orice părinte o poate descărca pe telefonul său şi poate să-şi evalueze în ce măsură este implicat în creşterea şi educaţia copiilor", a spus Veronica Boboc.



În cadrul iniţiativei, cei de la Suntparinte.md au avut misiunea de a promova implicarea bărbaţilor în viaţa de familie, prin exemple demne de urmat.



"Am ales şi taţi care au copii cu dizabilităţi, taţi care sunt ei cu o dizabilitate şi se implică activ în familie. Taţi care au devenit asistenţi parentali profesionişti sau taţi care locuiesc la Comrat unde stereotipurile de gen sunt înrădăcinate", a declarat Cristina Cucoş, redactor şef Suntparinte.md.



Aceşti bărbaţi au fost protagoniştii mai multor materiale video, în care au demonstrat ce înseamnă să fii un tată bun.



"În urma realizării a 30 de reportaje video, noi am adunat un public de peste 5 milioane de femei şi bărbaţi care au vizionat aceste reportaje, dintre care 3 reportaje au atins un impact de peste un milion de vizualizări", a precizat redactorul şef Suntparinte.md.



Una dintre realizările campaniei a fost redenumirea şcolii prenatale a gravidelor din cadrul Institutului Mamei şi a Copilului în "Şcoala viitorilor părinţi".



"Astfel încât ea să fie promovat ca o şcoală pentru viitorii părinţi, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Pentru că totuşi în procesul pre natal şi post natal, bărbatul are un rol fundamental", a punctat Cristina Cucoş, redactor şef Suntparinte.md.

(P)