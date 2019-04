AU CUCERIT PATRU MEDALII DE BRONZ. Elevele, laureate la Olimpiada Europeană de Matematică

foto: publika.md

Ore şi zile întregi dedicate exerciţiilor şi problemelor şi multă pasiune pentru matematică. Este cheia succesului pentru patru tinere din Chişinău, care au revenit recent, cu medalia de bronz de la Olimpiada Europeană pentru Matematică. Fetele, care sunt eleve la două instituţii private din Capitală, au obţinut pentru prima dată astfel de premii. La concurs au participat 196 de elevi din 50 de țări.



Mădălina Griza şi Adelina Andrei sunt colege de liceu în clasa a noua. Olimpiada de Matematică pentru Fete, care s-a desfăşurat la Kiev, Ucraina, a fost o primă competiţie de acest nivel la care au participat.



"Nu a fost ceva nou pentru mine să rezolvăm probleme. A fost ceva confortabil. Nu m-am aşteptat la aşa rezultate mari, dar m-am bucurat şi am spus că la anul trebuie rezultate şi mai mari", a spus Mădălina Griza, o elevă.



"Subiectele au fost foarte interesante şi aveau soluţii nu doar care te aşteptai, dar erau mai mult originale şi foarte multe soluţii diferite am găsit la alţi participanţi", a spus Adelina Andrei, o elevă.



Cea de-a treia reprezentantă a liceului care şi-a testat abilităţile este Vlada Gherciu, elevă în clasa a zecea.



”Foarte interesant şi totodată intimidant pentru că sunt foarte mulţi oameni foarte deştepţi. Am rămas cu o impresie foarte frumoasă şi mă bucur că sunt atâtea persoane de la care am ce învăţa, pe care pot să le admir”, a spus Vlada Gherciu, o elevă.



Profesorii sunt mândri de performanţele elevelor care s-au remarcat şi la Olimpiadele republicane.



"În baza acestor baraje, câştigătoarele, primele patru au participat la concursul din Kiev anul acesta. În afară de cunoştinţele obişnuite din şcoală sunt necesare cunoştinţe mai deosebite anume de concursuri. Şi atunci se face matematică pentru concurs", a spus Marcel Teleucă, doctor în Ştiinţe Matematice.



Cea de-a patra tânără care a adus bronzul pentru Moldova este Rusanda Guzun. Fata de 17 ani studiază matematica zilnic, iar până acum a adunat zeci de diplome şi medalii la concursurile naţionale şi internaţionale. Pasiunea pentru ştiinţele exacte a moştenit-o de la tatăl său, inginer de profesie.



"El mi-a cultivat de mică interesul pentru matematică, dându-mi foarte des întrebări legate de matematică. Este o experienţă foarte frumoasă să participi la acest gen de olimpiade", a spus Rusanda Guzun, o elevă.



Profesoara adolescentei spune că succesele fetei sunt rezultatul unei activităţi asidue.



"Are o memorie fenomenală şi orice segment teoretic îl are în vizor de la început. Deodată poate să-ţi spună, uite aici facem asta, aici aplicăm asta", a spus Nina Mînzăraru, profesoară de Matematică.



Olimpiada de Matematică pentru fete a ajuns la cea de-a opta ediţie.