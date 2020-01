Au cântat colinde şi au savurat vin fiert. Datinile neamului, slăvite la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din satul Țigănești

Datinile neamului au fost slăvite la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din satul Țigănești, raionul Strășeni. Peste 20 de ansambluri folclorice de pe ambele maluri ale Prutului au încântat publicul cu cele mai frumoase colinde. De asemenea, participanţii au avut ocazia să savureze din vinul fiert și să se răsfeţe cu ceaiuri din ierburi ecologice. Festivalul colindelor a devenit o tradiţie, care se organizează a doua zi de Crăciunul pe stil vechi.

Colindătorii spun că au cules cele mai frumoase cântece din localităţile lor, pe care vor să le transmită viitoarelor generații. Ansamblul de bărbaţi "Cavalerii Armoniei" din comuna Boşcana, raionul Criuleni, are o experienţă de 11 ani şi numără zece membri.



"Avem colinde corale, pe care le cântăm la biserică și avem colinde populare. Promovăm tradițiile noastre populare, fie colinde, fie urări, avem și tradiționale și netradiționale", a menţionat Sergiu Catan, membru al ansamblului folcloric din Criuleni.



Despre Nașterea Domnului a cântat și Mirela Negru. La cei nouă ani, fetița spune că participă în mod tradiţional la astfel de evenimente, alături de bunica sa.



"Astăzi am venit cu bunica. Bunica mereu este alături de mine și dacă ea cântă într-un ansamblu, eu tot voi cânta. Anul trecut tot am cântat așa un colind și m-am obișnuit", a spus Mirela Negru.



La festival au venit și oaspeți de peste Prut. Corul Hușilor din România este format din 17 preoți și a fost fondat în 2011.



"Ale noastre colinzi sunt românești, moștenite din tradiția a părinților și bunicilor noștri. Sunt colinde corale. Se aseamănă foarte mult colindele pe care le cântăm noi, cu ceea ce se cântă aici la dumneavoastră. Am venit, în acest sens, pentru a întregi încă odată tradiția moștenită de la părinții și bunicii noștri", a declarat Adrian Buimac, dirijor al corului din România.



Și pentru că este un festival al obiceiurilor și tradițiilor de iarnă, nu a lipsit vinul fiert, ceaiul din ierburi ecologice și mâncarea caldă.



Mai mulți oameni au venit la mănăstire, pentru a vedea spectacolul:



"Foarte bine. Ne place foarte mult să ascultăm colindele, pentru că colindele fac parte din tradițiile poporului nostru".



"Este un loc extraordinar de pozitiv. Ne aduce aminte de copilărie, îmi aduce aminte de lucrurile frumoase, de tradiții".



Potrivit organizatorilor, scopul de bază este de a promova tradițiile creștine şi patrimoniul cultural.



"Scopul acestui festival, de fapt, a fost de a pune în valoare patrimoniul cultural turistic al raionului, anume colindele și colindele în ceată de bărbați", a declarat Vera Schirliu, organizator.



Festivalul de obiceiuri şi tradiţii de iarnă "Colindăm, colindăm Iarna" se află la a noua ediţie și este organizat de Consiliul raional Strășeni, în comun cu Mănăstirea din Țigănești.