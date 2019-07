Au asigurat siguranţa în trafic a copiilor. Bunicii grijulii din ţară, premiaţi cu menţiuni, bani şi foi turistice

Foto: facebook.com

În numai un an, peste 1.700 de vârstnici s-au implicat în proiectul "Bunicii Grijulii", menit să asigure siguranţa în trafic a copiilor din întreaga ţară. Aceştia au fost răsplătiţi cu respect la gala dedicată împlinirii unui an de la fondarea proiectului. De la eveniment, însă, au lipsit poliţiştii implicaţi pentru că cei de la şefia Inspectoratului General al Poliţiei le-ar fi dat de înţeles să evite sărbătoarea.



Veniţi din diferite colţuri ale ţării, bunicii grijulii, prezenţi la trecerile de pietoni din preajma grădiniţelor sau a şcolilor care-i ajută pe copii să traverseze strada, afirmă că astfel se simt utili la bătrâneţe.



"Mă simt că încă valorez ceva şi valorez ceva în satul meu de baştină, unde am lucrat cu copiii claselor primare la şcoală", a menţionat o bunicuţă.



"M-am implicat activ, fiindcă îmi place să lucrez cu copiii. Fiindcă am activat în organele interne, iubesc să stau şi la drum, la trafic", a spus oun bunel.



"Păzim copiii de orice nu s-ar întâmpla pe drum, chiar şi de aceea pisică şi de acel câine, nu numai de maşini", a afirmat o altă bunicuţă.



Cei mai bravi voluntari s-au ales cu menţiuni, premii băneşti, foi turistice în străinătate sau sanatorii.



Printre aceştia s-a numărat şi Valeriu Rogaciuc, şeful asociaţiei din Edineţ, de altfel cea mai mare din ţară, care numără 140 de voluntari, responsabili de siguranţa a 20 de mii de minori. În ultima lună, el spune că a primit numeroase semnale de la actuala guvernare să înceteze această activitate.



"Parlamentul, Guvernul şi celelalte persoane responsabile să ne dea voie la bunicii grijulii să lucrăm aşa cum ştim noi. Noi ştim a lucra, ştim a face lucruri bune. De exemplu, la noi, la Edineţ, rata încălcărilor a scăzut cu 50 la sută decât era înainte", a declarat Valeriu Rogaciuc, preşedintele asociaţiei "Bunicii Grijulii" raionul Edineţ.



Şi fondatorul proiectului, Gheorghe Cavcaliuc a declarat că actuala conducere a poliţiei naţionale încearcă, prin diverse metode, să stagneze proiectul.



"Şi-ar fi dorit să fie aici, dar cu părere de rău, atitudinea ostilă faţă de ei şi modul în care sunt impuşi tacit să nu se implice mai departe în dezvoltarea acestui proiect îi ţine acasă, departe", a declarat Gheorghe Cavcaliuc.



Şeful interimar al IGP, Gheorghe Balan, a negat ultima acuzaţie şi afirmă că participarea la eveniment a fost la discreţia oamenilor legii: "Nu putem să-i obligăm pe angajaţii poliţiei să se ocupe cu chestiuni nespecifice".



Totuşi, Balan recunoaşte că IGP urmează să decidă dacă acest proiect, dar şi altele vor continua sau nu: "Care urmează de continuat şi care de le sistat pentru că nu aduc niciun beneficiu, aduc numai cheltuieli şi pierdere de timp".



Ideea proiectului a fost preluată din Italia.