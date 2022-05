Au aprins lumânări şi au împărțit pomeni. La cimitirul din Capitală, unde sunt înmormântate mai multe personalităţi ale Moldovei, au venit rude și prieteni

La locul de veci al marelui scriitor, istoric literar și om politic Nicolae Dabija au venit copiii şi nepoţii răposatului. Fiica acestuia abia şi-a stăpânit lacrimile în timp ce împărţea pomeni, printre care şi stilouri cu un vers semnat de Nicolae Dabija. Scriitorul s-a stins din viață anul trecut din cauza complicaţiilor provocate de noul coronavirus."Nu pot să vă spun cât de mult îmi lipseşte. E greu să zici când jumătate din tine şi partea cea mai bună din tine a plecat. El spunea aşa o chestie să vă faceţi rezerve de fericire şi probabil tot ce am trăit împreună au fost rezervele noastre de fericire şi iată ajută, le doresc tuturor să-şi facă rezerve de fericire pentru că trebuie."Primul an de pandemie l-a răpit şi pe renumitul artist Ștefan Petrache, care a murit la vârsta de 70 de ani. La mormântul artistului echipa "Prima Oră" a surprins-o pe fiica acestuia."Noi nu venim doar la Paştele Blajinilor, venim mai des. Este greu, este trist. Încerc să înţeleg că lui îi este mai bine acolo, totuşi a suferit o durere mare şi odată cu trecerea lui la Dumnezeu suferinţele lui s-au terminat."Şi mama Doinei Aldea Teodorovici a venit să aducă un omagiu fiicei şi ginerului Ion Aldea Teodorovici, care au decedat acum 30 de ani. Aceasta a fost adusă la braţ de fiul regretaţilor soţi."Eu vreau să le doresc tuturor oamenilor din lume pace, că dacă va fi pace o să ne întâlnim aici.", a spus EUGENIA MARIN, mama Doinei Aldea-Teodorovici."Eu încerc mereu să-i menţin vii în inimile tuturor românilor şi în aceste timpuri grele sperăm că de acolo de sus ne vor ajuta să nu intrăm în acest calvar care se întâmplă cu vecinii noştri. Eu sper că ne vor ajuta acum ca şi în anii 90 să înţelegem încă odată că inimele noastre cu cele de peste Prut bat la unison şi să înţelegem că suntem un neam.", a menționat CRISTI ALDEA TEODOROVICI, interpret.Iar prietenii lui Grigore Vieru s-au adunat şi şi-au povestit întâmplările avute cu marele poet."El mergea prin parcul "Ştefan cel Mare şi Sfânt" şi îi spun nenea Grig bună ziua, dar el stai... aşa întreabă-mă, bună ziua. Mi-a venit o idee am pus-o pe hârtie şi apoi eu o să o dezvolt. Aşa scrii mata poezii? Da, da la mine e aşa. Vă daţi seama a venit muza şi el repede a notat ideea."