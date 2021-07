Au apărut primii struguri moldovenști. Cât costă un kilogram

Recoltarea strugurilor este în toi în satul Bardar din raionul Ialoveni. Cele două hectare de sere ale lui Iurie Bivol sunt pline de roadă. Ciorchinii ajung să cântărească până la 3 kilograme şi s-au copt cu două săptămâni mai devreme decât cei de pe câmp. Specialistul care îngrijește de plantație spune că s-a aşteptat la o recoltă de 15 tone de struguri, însă acum a făcut niște calcule și crede că va avea o roadă mult mai bogată."Nu ne-am aşteptat la aşa roadă mare în primul an, dar este destul de bogat, încărcaţi, butaşii sunt chiar foarte încărcaţi. Am făcut noi o analiză aşa vizual calculând, avem în jur de 25-28 de tone, adică dublu."Victor Pisica susţine că preţul strugurilor moldoveneşti este unul destul de mare, având în vedere că s-au copt destul de devreme."Noi deja am început realizarea, comercializarea cu 60 de lei la noi pe loc, deja vânzătorii îşi adaugă adaosul lor."Potrivit lui, soiul Cardinal a fost selectat cu atenţie şi a fost testat la tehnologia de creştere şi calităţile lui gustative."Soiul dat are gusturi foarte impunătoare, foarte dulci, cu miros, cu miros de Muscat."Pe lângă struguri, în spaţiul dintre rânduri sunt plantate şi alte culturi."Am plantat toată sera cu leuştean, am avut o cerere pe piaţa externă şi deja mergem cu cultura dată mai departe."Lucrătorii plantaţiei îşi încep munca la ora şase dimineaţa. Aceştia spun că muncesc cu plăcere şi aleg meticulos strugurii copți."Am intrat în seră, de la ora 6:00 am început a recolta poama. Alegem strugurii cei măşcaţi şi frumoşi şi îi tăiem şi ne uităm la dânşii să nu aibă bobiţe verzi şi îi punem în ladă.""Ne aflăm ca la o sărbătoare, de o plăcere să venim să lucrăm, struguri aceştia sunt frumoşi, sunt foarte gustoși."De săptămâna viitoare, strugurii crescuţi la Bardar vor fi exportați în Rusia, Ucraina, România şi Polonia.