Au apărut primele cireşe coapte din acest an! Cât costă un kilogram

Au apărut primele cireşe coapte din acest an! Pomicultorii spun că le vor scoate în vânzare în câteva zile şi dau asigurări că preţul va rămâne neschimbat faţă de anul trecut. În unele raioane din nordul ţării, seceta şi îngheţurile au afectat parţial fructele.



"Pe acest ram, sunt circa trei kilograme de cireşe. Desigur, gustul lasă de dorit. În schimb, sunt primele cireşe, care în această perioadă sunt la mare căutare".



În livada familiei Boronciuc din satul Sturzovca, raionul Glodeni, sunt în jur de două mii de cireşi care rodesc începând din luna mai şi până la sfârşitul lunii iunie. În cel mult două zile, fructele de mai vor fi numai bune de cules, susţin pomicultorii.



"Avem la dispoziţie o săptămână pentru a le vinde. Mai târziu se va coace un soi mai bun, iar pe acestea nu le vor mai cumpăra nimeni", spune agricultorul Ivan Boronciuc.



În câteva zile, producţia va fi gata pentru a fi scoasă pe piaţă. Agricultorii spun că cireşele vor fi vândute la un preţ rezonabil.



"Cireşele timpurii sunt de regulă mai scumpe. Costul acestora este de 30 de lei per kilogram. Anul trecut tot 30 de lei au fost", spune Stanislav Boronciuc.



Pomicultorii se aşteaptă la o roadă mai mare cu până la 20 la sută faţă de anul trecut.



"Anul trecut, condiţiile meteorologice au fost mai rele. Am avut parcă o recoltă bună, însă din cauza ploilor, majoritatea s-au stricat şi au avut viermi", afirmă Tatiana Boronciuc.



Totuşi, specialiştii prognozează că vom avea o recoltă mai mică de cireşe. Responsabilii de la Asociaţia "Moldovafruct" spun că seceta şi îngheţurile de primăvară au afectat puternic pomii fructiferi. În prezent, Ministerului Agriculturii evaluează pagubele provocate de fenomenele meteorologice anormale. În Moldova sunt în jur de 8 mii de hectare de livezi de cireşi şi vişini.