Au apărut primele caise din recolta de anul acesta. Cât costă un kilogram

Caisele vor fi mai scumpe în acest an din cauza înghețurilor din primăvară care au afectat pomii. Mulţi agricultori au suportat pierderi considerabile după ce copacii în floare au îngheţat. În această situaţie s-a pomenit şi Sergiu Brodescu din localitatea Sirota, raionul Orhei. Fermierul care deţine patru hectare de caişi spune că nu are niciun fruct în livadă.



"Roada zero şi lucrări s-au făcut, la hectar sunt cheltuielile de 15 mii de lei şi suntem în pagubă cu toată livada, însă lucrăm mai departe şi facem lucrările şi sperăm că măcar la anul să strângem ceva roadă", a spus producătorul agricol, Sergiu Brodescu.



Alţi pomicultori au fost mai norocoşi. Dumitru Orescu din Hârtopul Mare, raionul Criuleni, are şapte hectare de caiși de soiuri diferite. Primele fructe au început să se coacă acum câteva zile.



"Anul acesta este foarte dificil, este foarte greu, caise avem mai puţin de decât anul trecut decât anii trecuţi, dar făcând tehnologii ca la carte noi reușim să obţinem roadă şi în ani de criză", a spus producătorul agricol, Dumitru Orescu.



Agricultorul speră să strângă, în medie, 12 tone de caise la hectar. Preţul angro al fructelor ajunge la 15 lei kilogramul, cu cinci lei mai scumpe decât anul trecut.



"Deoarece caise sunt puţine, preţurile vor fi mai mari. Pe noi ne cunosc exportatorii şi practic nu avem probleme cu realizarea", a spus producătorul agricol, Dumitru Orescu.



Agricultorii care au înregistrat pierderi de pe urma înghețurilor au depus petiţii la Ministerul Agriculturii, iar Consiliul pentru Situaţii Excepţionale urmează să ia o decizie în acest sens. În Moldova sunt aproximativ 3400 de hectare de livezi de caiși.