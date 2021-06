Au apărut legumele moldovenești. Cât costă ardeii, roșiile și castraveți autohtoni

Primii ardei şi roşii moldoveneşti sunt gata de comercializare. Din cauza temperaturilor scăzute şi a ploilor din ultima perioadă, legumele au apărut cu trei săptămâni mai târziu şi într-o cantitate mai mică faţă de anii precedenţi.



Alexandra Aştifeni din Dubăsarii Vechi are trei sere. Anul trecut a cules primii ardei la sfârşitul lunii mai.



"Am investit o sumă bunişoară, am cumpărat picurătoare nouă, peliculă nouă, nu ştim ce va fi. Şi kilograme avem puţine, dar şi cumpărători... foarte greu. O zi întreagă stăm cu 50-60 de kilograme până îi vindem, foarte greu, nu este populaţie, nu este lume, numai vânzătorii sunt pe piaţă", a spus fermierul.



Femeia spune că producţia e afectată de frig: "Normal, trebuie să fie patru, cinci castraveţi la curpen să-l culegi, dar anul acesta e puţin. El e mic, se usucă, nu cresc, se strică"

Şi Lidia Gafton este dezamăgită de recoltă şi spune că oamenii ocolesc legumele autohtone.



"Puţin se cumpără, ei cumpără mai mult din astea străine, decât ale noastre, la ale noastre nu prea stau în rând", a menționat Lidia Gafton



"Cine ştie ce ne aşteaptă, dar cheltuielile sunt foarte mari, ba se îmbolnăvesc, ba cad, ba se strică, ba mucegăiesc. O să se strice toate şi o să cadă toate jos şi gata, o să ne ducem în minus", a declarat Veaceslav Gafton, fermier.



Roşiile moldoveneşti se vând cu preţuri între 20 şi 25 de lei kilogramul, ardeii sunt 30 de lei, iar castraveţii ajung la 15 lei kilogramul.