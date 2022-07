Au apărut în vânzare pepeni verzi moldoveneşti. Care este prețul per kilogram în acest an

În grădina lui Ştefan Plămădeală, din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, primii pepeni verzi s-au copt săptămâna trecută." Ia uitaţi-vă ce harbuz!- Miroase a prospeţime!- A pepene verde."Agricultorul a semănat un hectar de pepeni vezi în lunca Nistrului. Bărbatul îi irigă cu apă de râu şi dă asigurări că aceştia sunt sută la sută ecologici şi nu conţin nitraţi. Mai în glumă, mai în serios, Ştefan Plămădeală spune că nici bani nu a avut pentru fertilizanţi şi alte produse chimice, eficiente, dar scumpe, care sporesc creşterea şi productivitatea."Dacă anii trecuţi noi introduceam ceva. Caliu, fosfor, acum nu am avut defel. Ce a rămas de la cartofi, că anul trecut s-a produs cartofi, aceea a mâncat."De câţiva ani, agricultorul vinde producţia intermediarilor. În acest an, direct de pe câmp, primii pepeni verzi se vând cu trei lei per kilogram. Ştefan Plămădeală se plânge că preţul e prea mic faţă de investiţiile pe care le-a făcut până acum."Numai ca să-l acoper trebuie 38 de mii de lei. Un hectar. Şi apoi se începe arat, cultivat. Dacă până acum, un cub de apă costa 3 lei şi 20 de bani, acum este 4 lei şi 70. O să vedem dacă o să se recupere."La Piaţa Centrală din Chişinău, primii pepeni verzi au apărut acum o săptămână, majoritatea - crescuţi la Comrat, Costeşti şi Ştefan Vodă."Îs foarte dulci, îs aromaţi. Anul acesta chiar e sezonul lor. E foarte bun. Nu plouă. E timpul lor"." - De unde îs pepenii verzi?- De la Comrat. Îs buni, îs copţi. De când se cumpără, nimeni nu s-a plâns."Unii cumpărători s-au arătat mulţumiţi de preţul, calitatea şi gustul fructelor."Foarte gustos. Şi copiii au mâncat, şi eu am mâncat. Şi văd că e bun. Şi nu-i scump.""Tot este bun, dacă se consumă în măsură. Noi nu mâncăm mulţi pepeni verzi. Unul mic pentru patru persoane."Alţi cumpărători sunt sceptici că primii pepeni verzi sunt inofensivi."Eu nu prea prefer să cumpăr. Au multe chimicate. Dar când se începe, de fapt, sezonul adevărat al pepenilor verzi?- În luna iulie, august."La piaţa centrală, 1 kg de pepeni verzi costă 6 lei. Specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă să fim precauți când alegem fructele şi să le cumpărăm din locuri autorizate.