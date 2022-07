Au ales să slujească patriei. Zeci de absolvenţi au depus actele la Academia Militară

Au ales să slujească patriei. Zeci de absolvenţi de licee au depus deja actele pentru admiterea la Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" şi aşteaptă să fie înmatriculaţi.

Prima etapă a demarat la începutul lunii iulie, iar cei care au promovat-o sunt conştienţi de faptul că au de parcurs o cale lungă, iar pe alocuri foarte anevoioasă până vor fi destoinci să poartă epoleţii de locotenent.

Corespondentul PRIME, Nicolae Boico, a intrat, pentru o zi, în pielea studenţilor de la singura academie din Moldova care, dincolo de cunoştinţele specifice meseriei de militar, educă bărbăţia şi disciplina.

Proaspeţii studenţi sunt echipaţi cu două ţinute militare - una de companie şi alta de paradă. Renumiţii bocani ostăşeşti au câte 800 de grame fiecare şi un specific deosebit, susţin studenţi- iarna aceştia sunt destul călduroşi, iar vara, chiar şi pe arşiţă, destul de confortabil.



"Aceasta este o ţinută de campanie sau o ţinută camuflată. Ţinută de paradă desigur este diferită de ţinuta de campanie. Este la sacou, cămaşă şi cu beretă.", a explicat PARASCOVIA VACARU, şef serviciu echipament.



După echipare, am mers pe platoul de defilare unde eram aşteptaţi de către rectorul academiei, colonelul Anatolie Bucuci.



"Îmi dau seama că prima dată îmbrăcaţi ţinuta militară. Ca pentru prima dată, examenul de îmbrăcare a ţinutei militare l-aţi susţinut, nu ştiu dacă v-aţi încadrat în timp. Soldatul în 45 de secunde trebuie să o îmbrace.", a spus ANATOLIE BUCUCI, rectorul Academiei Militare.



Pentru că anii de studii îi petrec practic pe teritoriul academiei, studenţii au fost asiguraţi cu toate cele necesare pentru a nu duce lipsă de nimic. Prima locaţie pe care am vizitat-o a fost una dintre cazarmele militară. În total sunt două, pentru băieţi şi fete.



"Drepţi!

- Domnule Colonel..

- Pe loc repaus.

- Pe loc repaus."



Studenţii şi studentele din primul an de studii sunt cazaţi în cazarme. Capacitatea acestora este de 200 de persoane, câte 100 în fiecare.



"- Condiţii de armată.

- În condiţii de armată.

- Un an de zile, petrec ca la armată, în cazarmă, toţi împreună.

- Toţi împreună, condiţiile sunt destul de bune, destul de prielnice."



Studenţii din anul doi şi trei, atât fetele cât şi băieţii, trăiesc în căminul universitar care recent a fost reparat capital.

În căminul universitar, studenții sunt cazati cîte patru în cameră. Aceștia sunt asigurați cu strictul necesar - paturi cu saltele ortopedice, o noptieră și un dulap. De asemenea, camerele sunt dotate și cu un bloc sanitar pentru igiena personala a studentilor militari.



"După un an petrecut în cazarmă, când ai venit în cămin, care au fost senzaţiile?

- Este diferenţă. Între cămin şi cazarmă. La cămin e mai simplu.

- Cât timp petreceţi la cămin, şi cu ce vă ocupaţi aici?

- La cămin venim doar să dormim. Restul timpului învăţăm."



La academie, deşteptarea este la ora şase, iar ziua începe exact ca la armată- cu gimnastica şi igiena de dimineaţă, iar după micul dejun, studenţii merg la ore. Una dintre specialităţile de bază este, evident studierea şi mânuirea armamentului.



"Studenţii au partea teoretică, studiază destinaţia armamentului, cum poate trage din armă, după care au partea practică, care se desfăşoară la centrul de instruire Bulboaca unde au posiblitatea să tragă din armamentul din dotarea armatei naţionale. ", a specificat ION GODOROJA, decan interimar Facultatea Ştiinţe Militare.



Acum câţiva ani, la academie au fost create şi patru laboratoare de studiere a limbii engleze.



"Practic este un laborator unic în Europa. În cadrul centrului lingvistic fac studiile ofiţeri ai armatei naţionale, şi nu doar ai armatei naţionale şi altor ministere de forţă. ", a spus Anatalie Bucuci.



Studenţii sunt hrăniţi de trei ori pe zi. Mâncarea este preparată de bucătari cu experienţă care sunt ajutaţi de studenţi, care au grijă şi de curăţenie.



"Pe lângă militărie, studenţii sunt învăţaţi să fie şi buni gospodari. Nu poate să plece flămând. Porţiile sunt destul de consistente dar şi voluminoase.", a mențonat ANGELA STOICA, şef serviciul alimentar al Academiei Militare.



Acum un an, interiorul cantinei, care are o capacitate de 500 de persoane a fost reparat capital, la fel ca şi punctul medical al academiei. De sănătatea studenţilor au grijă mai mulţi medici şi asistente medicale.



"Noi activăm la serviciu 24 din 24. Permanent. Este persoană responsabilă de serviciu de noapte. Plus lucru în ambulator, adică zilnic, zi de zi.", a precizat RUSLAN DABULA, şeful centrului medical.



Studenţii militari atrag o atenţie deosebită culturii fizice şi mişcării.



"O minte sănătoasă, într-un corp sănătos. Este, aș putea spune, mottoul militarilor de la academie. Pe lângă orele zilnice de gimnastică și alergări în aer liber, studenții practică sportul și în sala de forța, care, apropo, este dotată cu o multitudine de utilaje."



"Sunt student în anul întâi, încorporat în forţele armate din data de 2 august 2021.

- La sală de câte ori pe zi vii şi în afară de sală ce sporturi mai practicaţi aici?

- Acum suntem în sesiunea de vară. Adică la dorinţă, poţi să vii în fiecare zi. Da aşa avem ore de pregătire fizică."



Studiile la Academia Militară a forţelor Armate Alexandru cel Bun se desfăşoară pe parcursul a trei ani, timp în care toţi cursanţii sunt asiguraţi şi cu burse. După absolvire, studenţii primesc gradul de locotenent şi sunt asiguraţi cu un loc de muncă şi apartament de serviciu.

Admiterea la Academia Militară a forţelor armate Alexandru cel Bun a început în data de 1 iulie. Prima etapă se va finaliza la sfârşitul acestei luni, iar cea de-a doua, va dura toată luna august. În total, în acest an, vor fi înmatriculaţi, la buget, 100 de studenţi.