Au ales omul, nu partidul. Localnicii au spus MOTIVUL pentru care nu au votat candidatul ACUM în satul de baştină a lui Năstase

Alegerile locale din 20 octombrie au arătat că unii politicieni nu sunt susţinuţi nici în satele de baştină. Astfel, la Mîndreşti, raionul Teleneşti, de unde este originar liderul PPDA, Andrei Năstase, oamenii au votat un candidat independent, în detrimentul celui înaintat de blocul "ACUM".

În schimb, băştinaşii preşedintelui PDM, Pavel Filip, au optat pentru un primar democrat.



La funcţia de primar al comunei Mîndreşti au candidat trei femei. Victoria i-a aparţinut candidatului independent, Oxana Guzun, care a acumulat puţin peste 51 la sută. Pe a doua poziţie s-a clasat concurentul înaintat de blocul "ACUM", Ludmila Bosîi, care a obţinut cu zece procente mai puţin. Iar reprezentantul Partidului Şor, Galina Dolghii, s-a situat pe locul trei, cu aproape opt la sută din voturi.

Sătenii spun că nu şi-au ales primarul după culoarea politică, dar au ales omul care, în opinia lor, are capacitatea de a moderniza localitatea:



"Oxana lucrează de mulţi ani şi ştie lucrul, dar doamna Liuda..., doamna Liuda e a mea, dar scuzaţi".



"Cred că are capacităţile şi toate cele necesare. Cred că s-a gândit bine".



Unii locuitori au spus că nu au votat pentru candidatul blocului "ACUM", deoarece Andrei Năstase nu şi-a ajutat localitatea:



"Nu a făcut nimic, nimic în satul acesta."



Solicitat telefonic, Andrei Năstase nu ne-a răspuns pentru a oferi un comentariu. De asemenea, fostul candidat al blocului "ACUM" la Primăria comunei Mîndreşti, Ludmila Bosîi, ne-a spus că este într-o şedinţă şi nu ne poate oferi un interviu.

În schimb, la Pănăşeşti, raionul Străşeni, care este localitatea de baştină a preşedintelui PDM, Pavel Filip, a câştigat detaşat democratul Valeriu Bujoreanu. Acesta a obţinut al doilea mandat, cu peste 76 la sută din voturi. Concurentul propus de blocul "ACUM", Elena Calmîş, a acumulat circa 16 procente, iar liberalul Valeriu Filip s-a ales cu puţin peste opt la sută.



"Le-am arătat pliantul din 2015, am avut 12 obiective pe care mi le-am propus în 2015, le-am realizat pe toate şi am mai realizat şi alte lucruri. Omul vede că real s-a făcut ceva în localitate. Am implementat proiecte de iluminare stradală, alimentarea cu apă a instituţiilor publice. S-a reparat casa de cultură", a declarat Valeriu Bujureanu, primar ales, Pănăşeşti.



Localnicii spun că satul s-a schimbat la faţă în ultimii ani şi aşteaptă ca primarul reales să continue modernizarea acestuia:



"- Aţi votat omul sau partidul?

- În primul rând omul. Foarte multe schimbări. S-au iluminat străzi, s-a făcut casă de cultură, s-a renovat grădiniţa, punct medical. Foarte multe".



"A făcut lumină în sat, drumurile văd că le fac".



"Dacă omul îl vezi că se stăruie, depune efort în postul care se află şi dacă se vede câte ceva din urmă că se schimbă păi astea sunt calităţi".



În comuna Risipeni, raionul Făleşti, de unde provine liderul PAS, Maia Sandu, în calitate de primar a fost ales democratul Dmitri Mosoreti, care a obţinut aproximativ 70 la sută din voturi. În schimb, în localitatea Cotiujeni, din raionul Briceni, satul natal al preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, câştigător a devenit candidatul PSRM, Mihail Ursu, care a acumulat peste 96 la sută din voturi.