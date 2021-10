Au ales aceeași profesie. Povestea fraților din Israel care au venit în Moldova la studii

Frații Vaisertreiger sunt printre cei două mii de studenți străini care au ales să învețe la Universitatea de Medicină din Chișinău.„Sunt deja în anul 4 la Stomatologie, mi-au mai rămas doi ani și îmi va fi greu să mă întorc acasă. Sunt foarte fericit că am venit, sunt anul II.”Flori Vaisertreiger a făcut primele studii în medicină acum șapte ani, pe când se afla în armata israeliană.„După armată, mie mi-a plăcut foarte mult această profesie, eu am lucrat în spital și câștigam bani și am decis că vreau să fiu stomatolog și nu asistentă.”, a declarat Flori Vaisertreiger, studentă.Flori simțea că are nevoie de mai multe cunoștințe în domeniu, iar colegii i-a recomandat universitatea din Chișinău.„La început, îmi era foarte frică. La distanță de o lună, după ce am venit aici, am văzut că aici este confortabil, plăcut și mă simțeam ca acasă. Aici este o practică foarte bună, noi vedem foarte mulți pacienți, multe cazuri și noi putem să învățam de la ei.”, a relatat studenta.În primul an de studii, Flori a fost vizitată de fratele ei mai mare, care își făcea studiile în domeniul economiei la o universitate din Israel. După câteva zile petrecute în Moldova, influențat de istoriile povestite de sora sa, acesta a decis să își schimbe facultatea.„Am început să citesc despre stomatologie și mi-a plăcut foarte mult profesia.”, a menționat Daniel Vaisertreiger, student.Acum, Daniel este student în anul II la stomatologie și nu regretă alegerea făcută. Tânărul spune că studiile în medicină în Moldova sunt bune și nu îi este frică de examenul pe care urmează să îl susțină în Israel pentru a obține licența în medicină.„Doar să stai și să înveți, să pleci în Israel și să susții examenul, care îl trec toți acolo, nu doar noi. Cred că putem să fim la același nivel ca studenții din Israel sau chiar mai buni.”, a precizat studentul.Frații recunosc că acum Moldova a devenit o parte din ei.„Noi știm că în Chișinău mereu vom veni, în weekend-uri.”