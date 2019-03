Au ajuns sub BISTURIUL chirurgilor pentru ca să arate ca Meghan Markle. Istoria a două femei, fane ale Ducesei de Sussex

foto: abcnews

Două femei din Statele Unite au ajuns sub bisturiul chirurgilor pentru că au vrut să arate ca Meghan Markle, soţia prinţului Harry. Ele au plătit zeci de mii de dolari pentru operaţii plastice.



Xochi Greer este avocat. Femeia spune că este o fană înrăită a lui Meghan Markle. Pentru a avea chipul idolului ei, Greer a trecut prin patru intervenţii, printre care o rinoplastie şi o liposucţie.



"Cred că este o femeie frumoasă, cu trăsături frumoase, şi, dacă tot schimb trăsăturile pe care le am, da, vreau ca noile trăsături să semene mai mult cu cele ale lui Meghan", a spus Greer.



După luni de recuperări, femeia spune că este mulţumită de rezultat.



"- Te uiţi la tine şi o vezi pe Meghan Markle?

- Anumite trăsături seamănă cu cele ale lui Meghan. Dar mă uit în oglindă şi tot pe mine mă văd, doar că o versiune mai bună a mea", a mai spus femeia.



O altă tânără care visează să arate ca ducesa de Sussex este Renata Williams.



"Ştiu că nu o să arăt exact ca ea. Dar, în acelaşi timp, are o mulţime de trăsături pe care le admir şi pe care vreau să le văd la mine", a spus Renata.



Femeia a petrecut în sala de operaţie 11 ore, timp în care i-au fost făcute cinci intervenţii chirurgicale.



"- Simţi că arăţi precum Meghan Markle?

- Da.

- Crezi că vei reuşi să menţii această frumuseţe?

- Da. Nu vreau să revin la cum am fost."



Psihologii spun că astfel de femei au nevoie de terapie, deoarece suferă de tulburări de personalitate.