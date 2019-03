Au adus medalii acasă. Dorin Bucşa şi Alexandru Paraschiv au atins un succes răsunător în afara ţării

Sportivul moldovean Dorin Bucşa a revenit acasă cu medalia de argint de la Campionatul European de Box de până la 22 de ani, desfășurat la Vladikavkaz. La aeroport, acesta a fost întâmpinat cu aplauze de către colegi, rude, părinţi, dar şi de fanfara din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.



"Felicitări!"



Sportivul spune că a muncit mult pentru a obţine rezultatele dorite În finala categoriei de greutate de până la 60 de kg, pugilistul din Hâncești a fost învins la puncte de Beslan Hamzaev din Rusia.



"Cred că sunt motivat de șase ori mai tare să mă calific la Jocurile Olimpice, asta este scopul meu și îmi doresc asta nespus de mult. Prin muncă o să realizăm totul, așa că trebuie de muncit", a spus boxerul Dorin Bucşa.



Până a ajunge în finală, Bucșa a învins adversari din Croația, Germania și Belarus.



La categoria de până la 64 de kg, un alt sportiv de la noi, Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz. Compatriotul nostru a fost învins în semifinale de Alan Abaev din Federația Rusă.



"Toate au fost lupte grele, foarte emoționale mai ales prima, m-am isprăvit, m-au susținut, au fost antrenamentele foarte bine pregătite de domnul Igor, susținere din partea părinților și prietenilor, asta tare m-o ajutat să ies cu un rezultat destul de înalt pentru țara noastră", a povestit boxerul Alexandru Paraschiv.



Părinții și apropiaţii sportivilor i-au așteptat cu sufletul la gură și sunt mândri de rezultatele pe care le-au obținut.



"A luptat cu succes, sunt foarte fericit și sper că vom ajunge la rezultate și mai bune", a spus tatăl sportivului Alexandru, Iurii Paraschiv.



"Ca orice mamă, așteaptă să fie copilul sănătos, de la competiții să vină cu succese și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc chiar și antrenorului, care îl susține chiar de mic copil", a spus Eugenia Bucşa, mama sportivului Dorin Bucșa.



"L-am așteptat cu foarte multe emoții, îmi pare bine de el că are succes și îi doresc pe viitor să aibă succes tot așa de mare, să fie sănătos și să ducă faima Moldovei și mai departe."



"Desigur cu emoții mari, dar știam că au să fie învingeri, știam, aveam încredere."



Și antrenorul este mândru de discipolii săi.



"Zeci de ani s-au antrenat pentru acest campionat. Fiecare țară dorește să cucerească o medalie și băieții au dat dovadă de caracter, de sânge de haiduc ți au învins, au învins, am ajuns până în finală.'", a spus antrenorul Igor Untilă.



"Băieții au arătat foarte bine sezonul acesta. Dorin Bucșa, el deja este dublu câștigător, el are două medalii de bronz la campionatul acesta. Alexandru Paraschiv el numai a intrat în echipa matură a Moldovei și tot am așteptat că el bine, bine boxează, are 19 ani și are mari perspective", a spus Vasile Chirtoca, președintele Federației de Box din Republica Moldova.



La turneu au mai participat Victor Vacula, Andrei Vreme şi Dumitru Coşciug.